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День сурка +

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  • Юрий Пшенник
  • 8.10.2019, 9:17
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День сурка +

О колхозах и Лукашенко.

Недавнюю публикацию «Инерция бега на месте» хотелось бы сопроводить дополнением, основанным на новых примерах ригидности нашей власти. В частности опять запели «старую песню о главном», то есть о колхозах. Нет, не об их реформировании, что давно назрело, а опять же – о присоединении к непрофильным субъектам хозяйствования.

Лукашенко похвалил бизнесмена Виктора Терещенко, основные активы которого – косметические фабрики «Белита-Витэкс», – за развитие сельхозпредприятия. Лукашенко подчеркнул, что решение о передаче отстающих хозяйств под управление частного бизнеса, принятое 15 лет назад, было верным.. Президент считает, что успешный опыт развития аграрного производства «Витэкса» следует перенимать и другим организациям, которые имеют подшефные хозяйства. «Возьми за пример, – сказал Лукашенко, обращаясь к председателю Мингорисполкома Сиваку. – И заставить всех так работать, как у него».

Одно настораживает – это вот «заставить». Иной раз сложно понять, почему наше высшее руководство учится не у действительно успешных, а только у «товарища Сталина» с его колхозами и «всех заставить». Прочему не у Голландии? «Маленькая страна, которая кормит весь мир», – так называют сегодня Нидерланды. Голландских сельхозпроизводителей без натяжки можно назвать одним из столпов национальной экономики: в 2018 году экспорт продукции примерно 54 тысяч фермерских хозяйств составил EUR90,3 млрд в денежном выражении. При этом в приоритете у фермеров – здоровая и безопасная пища, которая производится с бережливым отношением к земле и окружающей среде, сообщала gazetaby.com.

Если европейский опыт для нас пока не приемлем, есть примеры и поближе – и по расстоянию, и ментально. В Калужской области с 2008 года численность поголовья мясного скота возросла более чем в 40 раз. В настоящее время в хозяйствах разных форм собственности сформирован массив общей численностью более 88 тысяч голов, в том числе 31,7 тысяч голов коров.

Еще показательнее пример Украины. Правитель белорусского государства был по-настоящему поражен объемом зерна, который в этом году собрали аграрии Украины. Выступая на II Форуме регионов Беларуси и Украины, Лукашенко напомнил, что в советские времена «Украина была всесоюзной житницей и «кормила весь Советский Союз». «И сегодня вы получаете заоблачные валовые сборы зерна, мне только что сказали, 75 миллионов тонн».

Получается, нет колхозов, провели реформы и – «шокирующие» урожаи и высокая прибыль. Хотя на счет СССР тут наш вождь несколько ошибся. В советские Украина всю страну не кормила. И вообще никто ее всю не кормил, приходилось докупать зерно в США и Канаде, где колхозов отродясь не было. А сейчас да, Украина и себя кормит и еще продает не один десяток миллионов тонн зерна. Кстати и Россия тоже зерном себя сегодня обеспечивает и продает его и Казахстан тоже. Если суммировать, то эти три страны являются сегодня главными экспортерами пшеницы в мире. Вот что значит уйти от колхозов. А мы все у «товарища Сталина» продолжаем учиться, все колхозы «развиваем», «заставляем присоединить» и прочей ерундой занимаемся. Но учиться там нечему: голодновато жил тогда народ, а временами и просто голодал. Даже когда стали закупать продовольствие за рубежом, уже при Хрущеве, все равно был сильный дефицит. Не справлялись колхозы. Но неисправимые у нас власти, все равно одно и то же.

Еще сравнение – с той же Украиной. У нас требуют «всех заставить», и это означает, что желающих «взять» колхоз добровольно имеется очень мало или вообще нет. А на той же Украине картина уже обратная. Земля там является ценностью, поскольку начала приносить прибыль и немалую. За землю идет борьба и большой бизнес начинает «отжимать» землю у более мелких держателей. Это тоже не очень хорошо, но лучше чем у нас с никому не нужными убыточными колхозами, тянущими много денег из казны. Там заставлять никого не надо, землю ценят, за нее даже борются. Когда люди видят перспективы и очевидные выгоды для себя, то их заставлять не надо.

Между тем сельское хозяйство – очень важная отрасль, ее нынешнее состояние неприемлемо. Это состояние отрицательно влияет на всю экономику. Кстати, успешные преобразования во многих странах начинались именно с реформы сельского хозяйства. В том же Китае, например. Да и в Польше и, как говорит наш глава государства, уже и на Украине. Ожил там аграрный сектор и демонстрирует «шокирующие» успехи. Самое время на сакраментальный вопрос вождя: «Хотите чтобы было как в Украине?», отвечать «Хотим!», уже хотим. А то у нас все тот же «День сурка».

Юрий Пшенник, «Наше мнение»


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