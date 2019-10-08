С Крымского моста – на тот свет 1 8.10.2019, 9:36

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Что не так с российской трассой «Таврида»?

Девять месяцев назад в Крыму открыли участок трассы «Таврида», которая в будущем соединит мост через Керченский пролив с Севастополем. За это время она унесла десятки жизней, поскольку на ней регулярно фиксируют ДТП. Что не так с «Тавридой», выясняли Крым.Реалии.

Маршрут будущей четырехполосной трассы «Таврида» начинается от моста через Керченский пролив и будет пролегать через Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай с финишем на въезде в Севастополь.

Согласно проекту подрядчика строительства – АО «ВАД» – до конца 2020 года планируется построить и реконструировать 250,7 километров автодороги, 18 транспортных развязок и 123 искусственных сооружения. Работы на всех этапах строительства проводят одновременно в круглосуточном режиме.

Трасса федерального значения «Таврида» будет соответствовать 1B категории с пропускной способностью в 40 тысяч автомобилей в сутки.

Летом 2017 года выяснилось, что строительство идет с опозданием как минимум на два месяца. Подконтрольные России крымские власти поясняли это сложностью проектных работ.

Но уже в декабре 2018 года чиновники объявили об открытии движения по участку «Тавриды» от Симферополя до Белогорска. За несколько месяцев ускоренными темпами трассу достроили от Керчи до Симферополя. Пока это двухполосная автодорога. По четырем полосам можно проехать всего 14 километров от автоподхода к мосту через Керченский пролив. Но в следующем году достроить четыре полосы обещают по всей трассе.

Так, согласно плану подрядчика, должна выглядеть трасса «Таврида» в 2020 году

Проблемная дорога

Крымские власти называют трассу «Таврида» одним из ключевых проектов социально-экономического развития Крыма. Но крымчане и гости полуострова жалуются, что она постоянно приносит неприятные неожиданности. На ней регулярно фиксируют смертельные ДТП.

Крымские активисты утверждают, что это связано с неготовностью трассы к эксплуатации, поскольку на ней отсутствуют полноценное освещение, отбойники и прочие атрибуты безопасности. Подрядчик строительства «Тавриды», в свою очередь, винит в авариях нарушителей правил дорожного движения.

Корреспондент Крым.Реалии проехал по функционирующему участку трассы «Таврида» из Керчи до Симферополя.

На видео заметно, что на «Тавриде» до сих пор нет нормальных указателей, разметки и необходимого количества знаков дорожного движения. На многих участках нет отбойников. На случай непредвиденных обстоятельств автомобилям придется маневрировать на обочину и в поле. Также на трассе нет ни съездов, ни автозаправок. Автомобилям некуда деться в случае вынужденной остановки.

Как «Таврида» уносит жизни

О проблемности трассы «Таврида» говорят регулярные аварии, которые там происходят, часто со смертельным исходом.

Только с начала октября на трассе погибли три человека: двое у села Русаковка Белогорского района в результате столкновения трех автомобилей, еще один – возле Белогорска во время столкновения двух грузовиков и легковых автомобилей. Несколько человек пострадали.

Несмотря на то, что с июля этого года по трассе запрещено движение большегрузного транспорта, по ней продолжают ездить грузовики и военная техника. В сентябре на трассе «Таврида» легковой автомобиль не разминулся с колонной военной техники.

Из-за аварии остановилась вся колонна военной техники, и на трассе образовалась пробка.

Масштабную пробку на «Тавриде» снова зафиксировали в августе, где между поселком Зуя и Белогорском рейсовый автобус «Симферополь-Долиновка» столкнулся с легковым автомобилем. В тот раз обошлось без погибших.

Через несколько дней после этого трасса снова остановилась из-за 20-километровой пробки, возникшей в результате трех аварий рядом с развязкой на Феодосию, в районе между Батальным и Ерофеево.

При столкновении легковых автомобилей в августе также погибла женщина и пострадали дети.

Три смертельных случая на «Тавриде» произошли и в июле. На участке трассы в Ленинском районе от столкновения двух легковых автомобилей погиб ребенок, а под Белогорском ДТП с опрокинувшимся газовозом убило пассажира легкового автомобиля.

По данным крымского управления ГИБДД России, с января по май этого года на трассе «Таврида» в авариях погибли 19 человек. «На участке Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь автодороги «Таврида» зарегистрировано 63 ДТП, в которых 19 человек погибли и 105 травмированы. За аналогичный период текущего года на участке автодороги Керчь-Симферополь (старая трасса) зарегистрировано 23 ДТП, в которых четыре человека погибли и 48 травмированы», – сообщил начальник крымского управления ГИБДД России Анатолий Борисенко в ответ на информзапрос крымского активиста Александра Талипова.

Активист подсчитал, что на трассе «Таврида» в этом году случилось в три раза больше аварий, чем на старой автодороге, которая сейчас служит запасной. «За пять месяцев на «Тавриде» 19 погибших, на старой трассе – четыре, почти в пять раз разница. На «Тавриде» 105 травмированных, на старой трассе – 48, в два раза меньше. Цифры говорят сами за себя. Таки да, «Таврида» – это трасса смерти», – комментирует полученные данные активист.

«Причина аварий – обгоны на встречке»

Пресс-секретарь АО «ВАД» – подрядчика строительства «Тавриды» – Григорий Назаров отрицает заявления о «трассе смерти» применительно к этой автодороге. По его информации, причина аварий на трассе не в ее состоянии, а в нарушениях правил дорожного движения водителями транспорта.

«Основная причина аварий связана с грубым нарушением скоростного режима и правил дорожного движения. Люди, выезжающие на новое дорожное полотно, забывают о том, что едут по строительной площадке, где еще продолжаются работы и до конца следующего года действует ограничение скоростного режима в 60 километров. Обгоны через сплошную, большегрузы на встречке, выезд на «Тавриду» со второстепенной дороги без учета требований знаков приоритета – это картина, которую часто можно видеть на открытом участке», – заявлял он ранее.

В «ВАДе» утверждают, что не могут разместить на трассе достаточное количество знаков и разметки, а также установить освещение до завершения основных работ. Поэтому все эти атрибуты появятся на «Тавриде» по мере ее готовности. Представители компании заверили президента России Владимира Путина, что сдадут трассу в декабре 2020 года.

«С запуском «Тавриды» поспешили для отчетности»

Пророссийский крымский активист Илья Большедворов согласен с версией Григория Назарова лишь отчасти. «В чем-то они, конечно, правы. Но поймите: люди едут на достаточно большие расстояния, им сказали, что дорога открыта, а в итоге они сталкиваются с тем, что на трассе федерального значения ограничение в 60 км/час. С такой скоростью ни по одной федеральной трассе никто не ездит», – говорит он.

Илья Большедворов

Илья Большедворов говорит, что сам постоянно ездит по этой трассе: и от Белогорска до Симферополя, и в сторону Керчи. Он утверждает, что причиной аварийности на «Тавриде» является ее техническая неготовность к эксплуатации. «Я общался со специалистами, которые принимают работы на трассе. Они говорят, что в таком состоянии открывать ее было нельзя. Потому что полоса, которая была запущена, по российским требованиям предназначена для одностороннего движения в одном направлении. Нужно было строить трассу небольшими отрезками, никуда не гнаться за показателями и громкими заголовками в СМИ, когда на всю страну объявили, что по «Тавриде» можно ездить. Трасса не соответствует техническим требованиям для движения в две стороны, она не готова к эксплуатации. Об этом нужно было людей честно предупреждать, поставить предупредительные знаки о ее неготовности с рекомендацией ехать все-таки по старой дороге», – говорит активист.

Российский блогер Александр Горный утверждает, что неоднократно ездил по «Тавриде» и был свидетелем последствий ДТП на ней.

Блогер отмечает, что к авариям приводит путаница со скоростным режимом. Официально скорость на трассе ограничена до 60 км/час, но Яндекс-навигатор, по словам блогера, показывает скоростной режим на трассе в 90 км/час, что повышает риски аварий.

«Рядом с трассой ведутся строительные работы и большой трафик строительной техники, которую пытаются обгонять. Серьезное превышение установленного скоростного режима водителями, которые умудряются тут разгоняться до 120 км/час и более, так как на многих участках отличный асфальт, да и люди слишком спешат. Так что высокая аварийность – это сочетание двух факторов: неготовности трассы и грубейшие ошибки, нарушения водителей. Но как бы там ни было, я считаю, что с запуском «Тавриды» поспешили для отчетности», – уверен он.

Александр Горный

Строительство трассы «Таврида» обойдется российскому бюджету в 128 миллиардов рублей. В жертву проекту отдали многие крымские объекты, которые пролегают на пути следования будущей трассы: жилые дома, земельные и дачные участки и памятники.