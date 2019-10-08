NEXTA: Сезон отопления в Могилеве обернулся тропическими дождями 8.10.2019, 9:45

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История об очередном «раздолбайстве» ЖКХ.

Долгожданное отопление, которое 7 октября включили в жилых домах Могилева, обернулось для местных жителей тропическими дождями. Виной всему - традиционное отечественное раздолбайство, пишет телеграмм-канал NEXTA-lite.

- Снимаю квартиру на бульваре Непокоренных, - пишет нам могилевчанин Николай. - ЖЭУ отрезало трубу у соседей на 5-м этаже, а потом у них закончился рабочий день. Заглушку вставлять отказались и ушли. В это время какой-то умник додумался включить отопление. Уничтожено все. А дурацкая музыка - из залитого домофона.

Второе видео прислали из дома, за который отвечает могилевское ЖЭУ №9. Там последствия не столь катастрофичны, но от этого не менее печальны. Ну что ж - каждый год так.