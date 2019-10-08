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Трамп заявил о разработке США нового вида подводных лодок

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  • 8.10.2019, 9:59
Трамп заявил о разработке США нового вида подводных лодок
Фото: Jim Lo Scalzo / EPA

Президент страны также назвал и другие инновационные разработки.

США разрабатывают новые вооружения, включая подводные лодки новейшего образца. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.

Президент добавил, что США развивают и обновляют свои ядерные вооружения.

"У нас есть вооружения, которые никто даже представить себе не может. Какие-то (из них) мы демонстрируем, какие-то нет... Мы создаем подводные лодки, о которых никто не мог даже помыслить", - заявил он.

Напомним, несколько дней назад военно-морские силы США провели испытания новой противокорабельной крылатой ракеты NSM (Naval Strike Missile) недалеко от острова Гуам в Тихом океане.


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