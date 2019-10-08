Трамп заявил о разработке США нового вида подводных лодок 1 8.10.2019, 9:59

Фото: Jim Lo Scalzo / EPA

Президент страны также назвал и другие инновационные разработки.

США разрабатывают новые вооружения, включая подводные лодки новейшего образца. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.

Президент добавил, что США развивают и обновляют свои ядерные вооружения.

"У нас есть вооружения, которые никто даже представить себе не может. Какие-то (из них) мы демонстрируем, какие-то нет... Мы создаем подводные лодки, о которых никто не мог даже помыслить", - заявил он.

Напомним, несколько дней назад военно-морские силы США провели испытания новой противокорабельной крылатой ракеты NSM (Naval Strike Missile) недалеко от острова Гуам в Тихом океане.