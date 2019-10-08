Андрей Паук: Надо бороться с государственными хулиганами 8.10.2019, 10:33

Андрей Паук

Добиваться правды нужно не смотря ни на что.

Андрей Паук - известный видеоблогер и активист из Октябрьского Гомельской области. За свою гражданскую позицию и действия против него со стороны государственных органов власти регулярно совершаются различные формы давления, пишет «Гомельская Весна».

Так за этот год Андрей уже успел стать фигурантом двух дел, сшитых белыми нитками. Правоохранители все не могут найти виновных в этих делах, поэтому блогер обратился в суд, чтобы добиться правды.

Как противостоять давлению со стороны государства и при этом продолжать активность? Достигают ли провокаторы своей цели и как подобные случаи сказываются на имидже Октябрьского и его органов власти? Зачем судиться с государством?

На эти и другие вопросы Андрей Паук подробно ответил в новом видео):