Глава МИД Украины: Террористы «ЛНДР» не смогут избираться в Раду

Глава МИД Украины: Террористы «ЛНДР» не смогут избираться в Раду3
- 8.10.2019, 10:38
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Вадим Пристайко рассказал о «красных линиях» в «формуле Штайнмайера».
Как сообщает "Укринформ", об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире "Свободы слова" на ICTV.
"И, например, люди, которые стреляли в наших людей, не вернутся... и не сядут рядом с депутатами Верховной Рады. Это тоже политическая "красная линия". И таких "красных линий" очень много — в пределах которых происходит политический процесс, политическое обсуждение", — заявил Пристайко.
Он также добавил, что безопасность украинского народа, возвращение территорий, суверенитет и территориальная целостность Украины — это приоритет для власти.