Выходившие на замену игроки брестского «Динамо» забили 15 мячей в чемпионате 8.10.2019, 10:44

Это лучший результат за последние 20 лет.

Игроки брестского «Динамо», поднятые Марцелом Личкой со скамейки, забили 15

голов. Это лучший результат за последние 20 лет, пишет «Трибуна».

8 раз с заменами в этом году угадывал Сергей Ташуев, 6 — Вадим Скрипченко.

А вообще Личка занимает третье место в номинации. Его опережают Валерий Стрельцов, который в 1998 году заработал 19 баллов в «Днепре-Трансмаше», и Михаил Вергеенко — 16 (сезон-1992/93, «Динамо» Минск).

Как и сейчас у Лички, в чемпионате-1996 полтора десятка голов забили подопечные Ивана Щекина («Динамо»

Минск).