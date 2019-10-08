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Выходившие на замену игроки брестского «Динамо» забили 15 мячей в чемпионате

  • 8.10.2019, 10:44
Выходившие на замену игроки брестского «Динамо» забили 15 мячей в чемпионате

Это лучший результат за последние 20 лет.

Игроки брестского «Динамо», поднятые Марцелом Личкой со скамейки, забили 15

голов. Это лучший результат за последние 20 лет, пишет «Трибуна».

8 раз с заменами в этом году угадывал Сергей Ташуев, 6 — Вадим Скрипченко.

А вообще Личка занимает третье место в номинации. Его опережают Валерий Стрельцов, который в 1998 году заработал 19 баллов в «Днепре-Трансмаше», и Михаил Вергеенко — 16 (сезон-1992/93, «Динамо» Минск).

Как и сейчас у Лички, в чемпионате-1996 полтора десятка голов забили подопечные Ивана Щекина («Динамо»

Минск).


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