Обиженный Соловьев 4 8.10.2019, 10:59

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Владимир Соловьев

Как российский пропагандист поссорился с татарами.

Общественный деятель и правозащитник из Татарстана Еркен Сарсембаев обратился в Следственный комитет, прокуратуру и написал письмо Владимиру Путину с требованием наказать теле- и радиоведущего Владимира Соловьева за оскорбление жителей республики. 2 октября в ответ на сообщение слушателя своей радиопрограммы на радиостанции "Вести ФМ", представившегося "Хасаном из Татарстана", Соловьев назвал его "мразью", предположил, что автор сообщения завербован ИГИЛ, и высмеял манеру произнесения азиатами и кавказцами русских слов, сообщает Радио Свобода.

Сообщение, вызвавшее столь яростную реакцию Соловьева, в прочтении ведущего звучало так: "Уж если кто и крутит толстой ж…, то это ты, лакей-путиноид". Тут необходимо пояснение: немногим ранее в этом же эфире, первая часть которого была посвящена уголовным делам о массовых беспорядках в Москве, Соловьев пересказывал свою переписку с одним из пользователей твиттера по имени Павел. Соловьев призвал Павла "прекратить вилять задницей" и определиться, считает ли он виновным блогера Владислава Синицу, который получил пять лет колонии за твит с намеком на возможный всплеск насилия по отношению к детям силовиков после избиения ими людей на мирных акциях в центре российской столицы.

Соловьев: "Некто Хасан из Татарстана – (изображает акцент) – "Уж если кто крутит толстой ж…, то это ты, лакей-путиноид!" – (пауза) – Ты, мразь. Ты, мразь, за кого ты? Не позорь Татарстан, мразь! "Лакей-путиноид"… Ты-то чей? Отдам твой телефон, проверять таких, как ты надо. А потом они в ИГИЛ всплывают".

Своей пародией на татарский выговор и отсылкой к группировке "Исламское государство" Владимир Соловьев поднял волну гнева в Татарстане, вынудив высказаться даже заместителя руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилию Галимову. По словам Галимовой, Соловьев, грубо обозвав слушателя в прямом эфире, повел себя "не очень честно", "вступив в публичный конфликт со своим оппонентом через уважаемую радиостанцию" в ситуации, когда его оппонент "не мог ему ответить".

Соловьев в ответ заявил, что считает реакцию на свои слова в эфире "травлей", и списал ее на "осеннее обострение". Он также пояснил, что в своем сообщении "Хасан из Татарстана" не только назвал его "лакеем-путиноидом", но и не побрезговал антисемитскими отсылками к национальности ведущего, а также оскорбил лично президента России Владимира Путина.

Путиноид – это не оскорбление

Казанский правозащитник и общественный деятель Еркен Сарсембаев говорит, что уже давно перестал смотреть вечернее шоу Владимира Соловьева на телеканале "Россия" из-за того, что в нем постоянно обсуждается только Украина. Тем не менее Сарсембаев не смог пройти мимо высказываний Соловьева и подал заявления в Следственный комитет и прокуратуру с требованием привлечь его к ответственности и возбудить против ведущего уголовное дело по статье 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". В интервью Радио Свобода он рассказал, почему решил это сделать и устроят ли его публичные извинения Соловьева перед российскими татарами:

– Во-первых, я его ответы и суждения расцениваю как экстремизм и оскорбление жителей Татарстана. Ведь радиослушатель, который представился "Хасаном из Татарстана", до национального вопроса не опускался и Соловьева по национальному признаку не оскорблял. Тем не менее Соловьев все перевернул с ног на голову, сказал, что "телефон ваш известен, надо вас проверить, возможно, вы состоите в террористической организации ИГИЛ, запрещенной в России". Он с усмешкой перешел на акцент азиатского характера. Дайте послушать это любому человеку азиатской или кавказской национальности, каждый воспримет это как унижение и оскорбление. Зачем человека с нерусской фамилией приписывать к террористической организации ИГИЛ или прочим запрещенным организациям? Вот это меня больше всего возмутило. Россия – многонациональная страна со своими традициями, со своими вероисповеданиями. Зачем до такой низости доходить?

Соловьев является радио- и телеведущим. Он каждый день выступает по телевидению, еще где-то выступает. Опытный журналист. Как он мог это допустить, как он смог нарушить журналистскую этику?! Журналистам любого ранга или категории запрещено так себя вести. Он, по сути, нарушил Конституцию, права граждан. Это мое личное мнение.

Еще хочу добавить: если человек так себя безответственно ведет, значит, он недостоин находиться на телевидении, он не профессионал, грош ему цена. Его гнать надо с телевидения и из всех СМИ, особенно с государственных. Он сейчас, грубо говоря, сидит на кормушке, питается за счет государственного бюджета как журналист и при этом позволяет себе такие мерзости говорить. Это ни в какие рамки не лезет.

– Ваши заявления в Следственный комитет и прокуратуру были приняты? Куда-то еще вы писали, обращались?

– Я их послал в интернет-приемную. Мне пришло уведомление, что они приняты к рассмотрению. Вчера я направил заявление на имя президента Путина с требованием, чтобы генерального директора ВГТРК Добродеева Олега Борисовича и радио- и телеведущего Соловьева Владимира привлекли к строгой дисциплинарной ответственности и уволили с должностей, поскольку со стороны Добродеева нет контроля над своими сотрудниками, которые что хотят, то и творят, нарушая законодательство России и права граждан.

– Слушатель из Татарстана, перед тем как монолог Соловьева прозвучал в эфире, в своем сообщении назвал его "лакеем" и "путиноидом, крутящим толстой ж…». Вам не кажется, что Соловьев в какой-то степени имел моральное право нагрубить ему в ответ на такие слова?

– Соловьев является журналистом. Он – лицо канала. Кто бы как бы его там ни оскорблял, ни переходил на личности, он не имел никакого морального или законного права так отвечать в прямом эфире гражданам или гражданину. Он должен был как дипломат, как опытный журналист мягко и красиво ответить ему чем-нибудь или вообще сказать: "До свидания, ребята! На такие вопросы я не отвечаю". А он дошел, как бандюга, извините за выражения, до такого состояния, что начал отвечать грубо. Причем, после опубликования моих заявлений в Следственный комитет и Генпрокуратуру, он в ответ сказал, что "защищал себя, защищал президента Путина и татар не оскорблял". Но, извините меня, почему вы тогда во время своего ответа упомянули Татарстан? "Не позорьте Татарстан" – это что такое? Если его человек оскорбляет какими-то словами, до личности дошел, почему он не отвечает ему адекватно? Пусть на него в суд подаст, в правоохранительные органы, в конце концов. Почему он говорит обо мне и о других жителях Татарстана с нерусской фамилией?

– Как вы считаете, должен ли быть привлечен к ответственности слушатель, который написал сообщение в эфир со словами "лакей" и «путиноид"?

– Во-первых, слово "лакей" – это литературное название, "путиноид" – это современное название. Это не оскорбительное, это личное оценочное мнение гражданина. За это не наказывают. Можно человека назвать бараном, орлом, единороссы называют себя медведями – это разве оскорбительно?

– Соловьев уже ответил на факт подачи вами этих заявлений, сказав, что "жалобы в его адрес связаны с сезонным обострением", что у него "нет никаких проблем с великим татарским народом».

– Я уже вначале сказал: когда человек звонит, пишет, что "ты путиноид и лакей", а Соловьев начинает в ярости метаться, не зная, что ответить на критику... Я рекомендую ему настоятельно обратиться к психиатру для консультации, пройти лечение. В конце концов, пусть он в Италию съездит, где у него недвижимость находится. Пускай там полечится месяцок-другой. И главное, что интересно: он написал в своих ответах в СМИ, что человек, который ему послал СМС, этот "Хасан из Татарстана", и человек, который написал в Генпрокуратуру и Следственный комитет, – это одно и то же лицо. У меня это вызвало смех. Это не выдерживает никакой критики! Человек, не разобравшись, кто писал, как писал, делает такие заявления. Значит, человек дилетант в этом вопросе, не хочет разбираться.

– Слова Соловьева осудили даже власти Татарстана. Чувствуется ли в республике какая-то народная волна возмущения журналистов, простых жителей Татарстана в связи с этими словами Соловьева?

– После моего обращения в Следственный комитет и Генпрокуратуру несколько депутатов Госдумы, Государственного совета республики Татарстан выступили со своими мнениями. Корреспонденты одной из местных татарстанских газет, обратились к ним за комментариями по поводу выступления Соловьева. Большинство, как я понял, выразили негатив.

– Я имел в виду, скорее, простых людей. Это та тема, которую обсуждают люди между собой, или это прошло относительно незамеченным?

– Если судить по комментариям в СМИ, то много народу прочитало и выразило какое-то осуждение, критику в отношении Соловьева. Многие не только татарстанские, но и российские СМИ напечатали комментарии граждан России, большинство высказались отрицательно по поводу выступления Соловьева.

– Вам приходилось раньше смотреть по телевизору вечернее шоу Соловьева или слушать его радиопрограмму?

– Я соловьевские передачи перестал смотреть. Это ужас, что он там несет! Он порой несет такую чушь, такую мерзость, что вызывает отвращение. Почему зациклились на этой Украине все время?! Почему?! Каждый раз – Украина, Украина, Украина. Что, у нас внутри России своих проблем нет никаких?! Почему он все время восхваляет правительство Путина, в конце концов? Или он отрабатывает свои деньги, которые ему постоянно платят? Народ должен разобраться, почему так. Я считаю, что Соловьева недопустимо близко подпускать ни к радио, ни к телевидению. Я вам скажу русскую народную пословицу: "Не пеняй на зеркало, коль рожа крива"!

– Вы говорите, что Соловьеву неплохо бы немножко успокоиться и полечить психику, но, мне кажется, у него есть повод быть раздраженным. Вы слышали песню Бориса Гребенщикова "Вечерний М", которая предположительно посвящена Соловьеву? Он очень нервно на нее отреагировал. Может быть, у него сейчас просто такой период?

– Как он сказал про того, кто на него написал заявление в Следственный комитет и Генпрокуратуру, "у этого человека осеннее обострение". Это, скорее всего, у него осеннее обострение. Песню Гребенщикова я слушал, он напрямую не сказал в ней, что она о Соловьеве, но подходит один к одному.

– После того как эта песня появилась, он очень расстроился. Может, просто на волне этого расстройства он и позволил себе такую реплику в адрес Хасана?

– Нет! Это уже годами идет. Обратите внимание, как он на телевидении выступает, так постоянно все время выкручивается, двуличный человек. Видно, что задачу поставили ему – загрузить какую-то проблему, чтобы не давать слово никому, вот он свое и талдычит, гонит и гонит, не давая слова человеку сказать. Естественно, видно, что он работает по заданию.

– Вы подали эти заявления, написали Путину, теперь вы будете ждать какого-то ответа. Если ни одно ведомство так и не отреагирует на ваши заявления, вы планируете что-то делать?

– Я очень упрямый человек по характеру. Я буду до конца добиваться, чтобы мне дали ответ по существу. Неважно, отписка будет, не отписка, я все равно буду добиваться. Пусть эта отписка длится годами, я все равно буду добиваться какого-то результата, чтобы, в конце концов, Соловьева выгнали с телевидения, с радио, а его начальство привлекли к определенной ответственности. Потому что недопустимо на телевидении, чтобы какой-то, извините за выражение, Соловьев выражался такими словами! Ведь Соловьева и дети слушают, молодежь слушает! Это какой пример показывает?! Студенты ведь слушают, как Соловьев говорит! Если Соловьеву положено говорить, можно говорить, значит, и нам можно выражаться.

– Если Соловьев искренне извинится перед всеми жителями Татарстана, которых он задел своим высказыванием, вас это удовлетворит?

– Обращаю ваше внимание: татары занимают второе место в России по численности. Он должен публично по российскому телевидению принести извинения, что он виноват, что он не соблюдал журналистскую этику. Он должен признать это! И российское телевидение во главе с Добродеевым должно это тоже признать и публично извиниться. Приехать в Казань и выступить, сказав, что "мы виноваты". Если его начальство молчит, никаких мер не предпринимает, а подчиненный этого начальства безответственно наглеет, значит, они все в одной лодке плывут. Поэтому я обратился к Путину и сказал, что, независимо от заслуг Соловьева и Добродеева, нужно привлечь их к ответственности – уволить обоих с этих телеканалов, – говорит Еркен Сарсембаев.

Владимир Соловьев, с которым Радио Свобода несколько раз попробовало связаться по номеру мобильного телефона, чтобы спросить, готов ли он принести извинения обиженным его словами жителям Татарстана, не ответил на звонки Радио Свобода, сбрасывая их после нескольких гудков. Связаться с генеральным директором ВГТРК Олегом Добродеевым, чтобы узнать у него, будут ли предприняты руководством компании какие-либо меры к ведущему, Радио Свобода также не удалось.

Конфликт между Владимиром Соловьевым и татарами возник вскоре после того, как ведущему пришлось вступать со своими оппонентами в другой спор: он пытался доказать, что песня "Вечерний М" Бориса Гребенщикова, высмеивающая российскую телевизионную пропаганду, посвящена не ему, а кому-то другому. Вскоре, впрочем, работы у Соловьева может поубавиться: 4 октября Владимир Путин, выступая в Сочи на заседании "Валдайского клуба", назвал "неправильным" выставление Украины "в невыгодном свете" на российском телевидении.