закрыть
8 октября 2019, вторник, 11:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Три сценария для Донбасса

4
  • 8.10.2019, 11:09
  • 1,261
Три сценария для Донбасса
Вадим Пристайко

Глава МИД Украины рассказал, что будет делать команда Зеленского.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Владимир Зеленский и его команда пытаются завершить начатый минский процесс с целью закончить войну и вернуть оккупированные территории, сообщает nv.ua.

В эфире телеканала ICTV он рассказал, что если этот вариант не сработает, в команде Зеленского готовы рассмотреть другие сценарии.

«Если мы с вами увидим, что Путин никогда ничего не сделает, и наши партнеры больше не могут заставить его пойти на прогресс в этом направлении, то нам придется честно сказать всем гражданам Украины, что этот трек мы больше не можем выполнять, и нам никто не может помочь… и мы вынуждены с вами перейти к треку номер два и т. д. Пока мы с вами не поймем, что исчерпали все позиции», — сказал Пристайко.

Тогда, по словам министра, «нужно бросить все, усиливать армию и ждать очередной атаки», а также работать над тем, чтобы организовать миротворческую миссию ООН «между нами, а лучше всего, на всех оккупированных территориях».

Пристайко добавил, что еще одним вариантом является «кипрский сценарий» урегулирования: «Никогда больше не возвращаться к этой части Украины… Это когда мы совсем ничего не сможем сделать и нужно будет идти по кипрскому сценарию или по какому-то другому».


популярное за неделю

Мнение

У атамана нет золотого запаса
У атамана нет золотого запаса Константин Скуратович
Есть ли жизнь на пенсии?
Есть ли жизнь на пенсии? Михаил Пастухов
Казалось, при чем тут Лукашенко
Казалось, при чем тут Лукашенко Андрей Санников
Хопіць гуляць у «жмуркі»!
Хопіць гуляць у «жмуркі»! Сяргей Законнікаў