Три сценария для Донбасса 4 8.10.2019, 11:09

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Вадим Пристайко

Глава МИД Украины рассказал, что будет делать команда Зеленского.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Владимир Зеленский и его команда пытаются завершить начатый минский процесс с целью закончить войну и вернуть оккупированные территории, сообщает nv.ua.

В эфире телеканала ICTV он рассказал, что если этот вариант не сработает, в команде Зеленского готовы рассмотреть другие сценарии.

«Если мы с вами увидим, что Путин никогда ничего не сделает, и наши партнеры больше не могут заставить его пойти на прогресс в этом направлении, то нам придется честно сказать всем гражданам Украины, что этот трек мы больше не можем выполнять, и нам никто не может помочь… и мы вынуждены с вами перейти к треку номер два и т. д. Пока мы с вами не поймем, что исчерпали все позиции», — сказал Пристайко.

Тогда, по словам министра, «нужно бросить все, усиливать армию и ждать очередной атаки», а также работать над тем, чтобы организовать миротворческую миссию ООН «между нами, а лучше всего, на всех оккупированных территориях».

Пристайко добавил, что еще одним вариантом является «кипрский сценарий» урегулирования: «Никогда больше не возвращаться к этой части Украины… Это когда мы совсем ничего не сможем сделать и нужно будет идти по кипрскому сценарию или по какому-то другому».