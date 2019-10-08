Протесты в Эквадоре: правительство страны покинуло столицу Кито 8.10.2019, 11:15

Фото: REUTERS/Daniel Tapia

Протесты в cтране начались из-за резкого повышения цен на топливо.

В связи с массовыми протестами в Эквадоре правительство страны покинуло столицу Кито.

Об этом в своем видеообращении заявил президент страны Ленин Морено, сообщает «Новое время».

El saqueo y vandalismo no son manifestaciones ciudadanas.

Demuestran la intención política de Correa, Maduro y de los corruptos que deben responder a la justicia y al país por desestabilizar este Gobierno democrático. #EcuadorPaísDePaz #DecididosACrecer pic.twitter.com/esyJv9RK5n — Lenín Moreno (@Lenin) October 8, 2019

По его словам, правительство переедет в Гуаякиль.

В то же время Морено выступил с обвинениями в адрес своего предшественника Рафаэля Корреа. По его словам, Корреа, а также диктатор Венесуэлы Николас Мадуро осуществляют попытки организовать в стране государственный переворот.

«Мадуро и Корреа запустили в действие план дестабилизации», заявил Морено.

Протесты в Эквадоре начались из-за резкого повышения цен на топливо, вызванного отменой государственных субсидий.

Массовые акции парализовали работу общественного транспорта во многих городах страны, а в столицу Кито выдвинулись около 20 тысяч представителей коренных народов.