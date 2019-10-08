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Протесты в Эквадоре: правительство страны покинуло столицу Кито

  • 8.10.2019, 11:15
Протесты в Эквадоре: правительство страны покинуло столицу Кито
Фото: REUTERS/Daniel Tapia

Протесты в cтране начались из-за резкого повышения цен на топливо.

В связи с массовыми протестами в Эквадоре правительство страны покинуло столицу Кито.

Об этом в своем видеообращении заявил президент страны Ленин Морено, сообщает «Новое время».

По его словам, правительство переедет в Гуаякиль.

В то же время Морено выступил с обвинениями в адрес своего предшественника Рафаэля Корреа. По его словам, Корреа, а также диктатор Венесуэлы Николас Мадуро осуществляют попытки организовать в стране государственный переворот.

«Мадуро и Корреа запустили в действие план дестабилизации», заявил Морено.

Протесты в Эквадоре начались из-за резкого повышения цен на топливо, вызванного отменой государственных субсидий.

Массовые акции парализовали работу общественного транспорта во многих городах страны, а в столицу Кито выдвинулись около 20 тысяч представителей коренных народов.


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