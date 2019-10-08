Протесты в Эквадоре: правительство страны покинуло столицу Кито
- 8.10.2019, 11:15
Протесты в cтране начались из-за резкого повышения цен на топливо.
В связи с массовыми протестами в Эквадоре правительство страны покинуло столицу Кито.
Об этом в своем видеообращении заявил президент страны Ленин Морено, сообщает «Новое время».
El saqueo y vandalismo no son manifestaciones ciudadanas.— Lenín Moreno (@Lenin) October 8, 2019
Demuestran la intención política de Correa, Maduro y de los corruptos que deben responder a la justicia y al país por desestabilizar este Gobierno democrático. #EcuadorPaísDePaz #DecididosACrecer pic.twitter.com/esyJv9RK5n
По его словам, правительство переедет в Гуаякиль.
В то же время Морено выступил с обвинениями в адрес своего предшественника Рафаэля Корреа. По его словам, Корреа, а также диктатор Венесуэлы Николас Мадуро осуществляют попытки организовать в стране государственный переворот.
«Мадуро и Корреа запустили в действие план дестабилизации», заявил Морено.
Протесты в Эквадоре начались из-за резкого повышения цен на топливо, вызванного отменой государственных субсидий.
Массовые акции парализовали работу общественного транспорта во многих городах страны, а в столицу Кито выдвинулись около 20 тысяч представителей коренных народов.