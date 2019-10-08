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Ученые нашли в Австралии «железного дракона», летавшего через океаны

  • 8.10.2019, 11:21
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Ученые нашли в Австралии «железного дракона», летавшего через океаны
Иллюстрация: Travis R Tischler

Птерозавр с 4-метровым размахом крыльев обитал на земле около 90 миллионов лет назад.

В австралийском штате Квинсленд палеонтологи нашли часть окаменевшего скелета, который относится к новому виду птерозавров, которые были способны пересекать континенты. Об этом сообщает The Guardian (перевод — focus.ua).

По мнению ученых, птерозавр с 4-метровым размахом крыльев обитал на земле около 90 млн лет назад. Его останки был найдены в железняке невдалеке от малонаселенного города Винтон. Новый вид назвали в честь экс-мэра городка Грэма "Бутча" Лентона – Ferrodraco lentoni ("Железный дракон Бутча").

"Несмотря на то, что мы не нашли весь череп, у нас есть его части, а также 40 зубов, элементы крыла и пять позвонков", – рассказала ведущий автор исследования из Университета Суинберна Адель Пентланд.

Ученые предполагают, что у птерозавра была непропорционально большая голова – около 60 см. Также Пентланд добавила, что на основании найденных гребней от верхней и нижней челюстей стало ясно, что новый вид был генетически близок к предыдущей рептилии, обнаруженной в Англии.

"Мы обнаружили, что этот птерозавр очень тесно связан с предыдущей находкой из Англии, и это было достаточно удивительно. Судя по всему, вид мог с легкостью путешествовать через океаны", – добавила исследовательница.

Также она подчеркнула, что маленькие передние зубы и другие "уникальные характеристики" выделяют птерозавра в новый вид рода Anhanguera.


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