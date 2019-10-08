закрыть
8 октября 2019, вторник, 11:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

«Идите в IT не за деньгами, а за идеями»

2
  • 8.10.2019, 11:34
«Идите в IT не за деньгами, а за идеями»

Как исключенный из университета троечник строит грандиозные планы в крупной компании.

Андрею 26 лет. Он терпеть не может программировать, в школе был «троечником», а в студенческие годы его трижды отчисляли из вуза. Сегодня парень работает тимлидом в крупной IT-компании и строит грандиозные планы. А еще критикует Артемия Лебедева и отечественную систему образования. Как так вышло? Рассказ Андрея опубликовал onliner.by.

Пытался выучить корейский, отчисляли из вуза три раза

— В школе более-менее нормально давались только языки. С математикой, как и с любыми другими точными науками, всегда были проблемы. После школы пошел в лингво-гуманитарный колледж. Специальность — учитель английского и немецкого языков. В колледже мне нравилось, я очень хорошо выучил «инглиш», но практика показала, что заниматься педагогикой я не хочу.

Когда в 2013 году заканчивал колледж, понимал, что знания языка мало. Да, это плюсик к карме, который поможет устроиться в жизни, но нужно что-то еще. После колледжа поступил в МГЛУ на второй курс.

Распределили меня туда, где были места. А места были в группе, для которой второй язык — корейский. Как раз с ним не задалось сразу. Нет, первые два месяца я пытался его учить, но потом махнул рукой. И понеслось по кочкам — пропуски пар, посиделки в кофейнях с одногруппниками…

Так догулял до четвертого курса. А потом шесть раз пытался сдать корейский язык. Но преподаватели там из Азии, у них другой подход, за красивые глаза они оценки не ставят — надо учить и серьезно. В общем, так меня отчислили в первый раз. Потом восстанавливался и меня выгоняли еще дважды.

Грезил, что буду писать нейросети. Но не смог. Все-таки не тот у меня склад ума, не могу я писать код. Это неинтересно, скучно, не мое.

Разумеется, накатила депрессия. Нарисовалась армия. «Пойдешь служить?» А мне все равно — служить так служить. Я же без высшего образования, недочеловек! Но в армию не взяли — плоскостопие.

Подрабатывал в крупной сети быстрого питания — убирал, мыл полы. Там насмотрелся всякого и понял, кем я не хочу быть. Не хочу работать менеджером, до которого можно дослужиться, если ходить по головам. Поэтому отработал полгода и ушел. Еще пиво разливал в палатке на базе отдыха. Там мне нравилось! Свежий воздух, общение с людьми. Поработал, пивка похлебал, вечером посмотрел на звезды, покайфовал. Эх, если бы еще платили как в IT, я бы только там и работал.

Хотел создавать нейросети, но не смог — скучно

— Имею плохую привычку сравнивать себя со сверстниками. И если такой же разгильдяй, как я, имеет больше, то задаюсь вопросом — почему? Я что, хуже?

Задумался, что же делать. На дворе 2015 год. Пришла жадность. Смотрю, программисты много зарабатывают, еще и друг-айтишник масла в огонь подлил. Так я засел изучать язык программирования Python. Учил-учил, грезил, что будут писать нейросети. Но не смог. Все-таки не тот у меня склад ума, не могу я писать код. Это неинтересно, скучно, не мое.

Как еще войти в IT? Я с детства любил рисовать — все тетради были изрисованы. Даже родители ругали. Сегодня же рассматриваю это как первые шажки в сторону веб-дизайна. Еще во время учебы я был в музыкальной тусовке, рисовал обложки, логотипы. Постепенно улучшал навыки, хорошенько освоил Adobe Photoshop, Illustrator.

Так и загорелся — хочу в веб-дизайн! Столкнулся со скепсисом в свой адрес, но уже выбрал дорогу. Ах да, как раз к тому времени успел восстановиться в инязе и снова вылететь. На этот раз из-за немецкого языка, на который не ходил, потому что было лень. Это полностью моя вина, я был маленьким и глупым максималистом.

В общем, после того как меня отчислили второй раз, я нашел работу в небольшой IT-компании. Это был старт моей карьеры в отрасли. Правда, работал я менеджером по продажам. Параллельно поднаторел в верстке сайтов, в дизайне. Вскоре благодаря сарафанному радио мои услуги уже хорошенько пользовались спросом и я нормально работал.

Все свободное время уходило на веб-дизайн. Приходил с работы и сразу, как голодный, бросался изучать все, что с ним связано. Сам структурировал всю информацию, учился подмечать мелочи. Со временем все это превратилось в огромный снежный ком, который надо было разложить по полочкам в своей голове.

Начал искать работу. Прошел кучу собеседований, но почти никуда не брали или я сам не хотел идти работать. Весной прошлого года со мной связалась HR из EffectiveSoft, мне скинули тестовое задание, кое-как его сделал, прошел собеседование. Понравилось, что мне не устраивали блиц-опрос, а мы просто полтора часа беседовали про дизайн.

Неделю места себе не находил, волновался, что не примут. И вот в мае прямо на мой день рождения звонок — взяли! Дальше было много работы, я работал-работал-работал. Приходил домой и до двух часов ночи читал, практиковался. И до сих пор эта работа над собой не прекращается. А спустя год стал тимлидом.

Гореть своим делом

— Не идите в IT за деньгами, идите туда за идеями. Если вы не горите своей работой, то ничего не получите. Да, будете иметь $500 в месяц, и все. Мне повезло, что мои интересы совпали с ростом сферы IT. Но надо постоянно учиться, постоянно повышать скиллы. Потому что уровень услуг растет, а еще индусы наступают на пятки.

Я все время учусь, слежу за трендами в веб-дизайне. И, кстати, не люблю работы Артемия Лебедева. Он гениальный маркетолог и бизнесмен, но ужасный дизайнер. Ну не нравятся мне его работы, как, например, сайт life:)

. Но он броский и запоминается, как даже самый ужасный логотип Лебедева. Его работы могут быть некрасивыми, многие выглядят как рисунки сумасшедшего в WordArt. Однако они въедаются в память, их обсуждают.

У Лебедева есть аккуратные минималистичные логотипы. Но их никто не обсуждает, они никому не интересны. Говорят только о самых убогих работах. Это создает хайп, это и есть сумасшедшая гениальность в продвижении.

— Высшего образования у меня до сих пор нет. Я восстановился в очередной раз, но не стал сдавать академическую разницу. В общем, понял, что МГЛУ не для меня.

И вообще, высшее образование у нас нужно только для релокейшена. Если специалист крутой, то рано или поздно его позовут за границу. Крутые программисты, которых я знаю, уже кто во Франции, кто в США. А релокейшен без высшего образования очень затруднителен, по крайней мере для тех, кто мечтает махнуть куда-нибудь туда, где развевается звездно-полосатый флаг.

Чего греха таить, сам я тоже не исключаю возможности кардинальной смены места жительства. У меня как-то мама поехала в Швейцарию. Созваниваемся, спрашиваю ее, мол, и как там? Она говорит — учи свой дизайн и вали из этого болота.

А я болотом нашу страну не считаю. Даже если болото, то оно мне нравится. В «Ведьмаке», между прочим, болото — самая интересная локация. Не люблю слово «патриот», потому что оно носит милитаризованный характер, но я люблю Беларусь. Мне нравится культура и природа нашей страны. Не стремлюсь уехать, как стремятся многие, и надеюсь, что смогу сделать что-то крутое здесь — что-то такое, что поможет развитию Беларуси как IT-страны.

Тем не менее если мне предложат куда-то переехать, то такой вариант, конечно, рассмотрю. Почему бы и нет? Но вообще, свалить — это не глобальная цель.

Белорусы ходят в универ, чтобы отбыть время, а не научиться чему-то

— Высшее образование я, конечно, получать буду. Правда, когда проводил собеседования, то видел, на что способны люди после вуза… Я не знаю, чему там учат. У нас очень много лишнего в высшем образовании. Везде пытаются сделать специалиста одновременно во всем и ни в чем, который ничего не умеет, но обо всем слышал.

У меня сложилось стойкое впечатление, что большинство выпускников у нас не работают по специальности. И это почему-то воспринимается как должное. Человек окончил университет, выучился, скажем, на преподавателя и пошел в IT, стал барбером или кофе варит. Зачем тогда было идти в этот вуз?

Все потому, что в 17 лет мало кто знает, кем он хочет быть. У нас в школе нет толковой профориентации. А потом идут в иняз, потому что родители подталкивают, мол, иди, выучишь язык, в МИД пойдешь переводчиком работать, мамку с папкой по заграницам возить будешь. И люди ходят в универ, просто чтобы отбыть время, а не научиться чему-то.

Из вузов выходят хорошие специалисты, но их немного, а цена подготовки очень высокая. До 22 лет я был тусовщиком, прожигателем жизни. Потом получил первый пинок под зад, второй… Все, что происходило в моей жизни, даже самое плохое, дало мне бесценный опыт. Главное, уметь сделать правильные выводы из полученных уроков.


популярное за неделю

Мнение

У атамана нет золотого запаса
У атамана нет золотого запаса Константин Скуратович
Есть ли жизнь на пенсии?
Есть ли жизнь на пенсии? Михаил Пастухов
Казалось, при чем тут Лукашенко
Казалось, при чем тут Лукашенко Андрей Санников
Хопіць гуляць у «жмуркі»!
Хопіць гуляць у «жмуркі»! Сяргей Законнікаў