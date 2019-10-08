«Идите в IT не за деньгами, а за идеями» 2 8.10.2019, 11:34

Как исключенный из университета троечник строит грандиозные планы в крупной компании.

Андрею 26 лет. Он терпеть не может программировать, в школе был «троечником», а в студенческие годы его трижды отчисляли из вуза. Сегодня парень работает тимлидом в крупной IT-компании и строит грандиозные планы. А еще критикует Артемия Лебедева и отечественную систему образования. Как так вышло? Рассказ Андрея опубликовал onliner.by.

Пытался выучить корейский, отчисляли из вуза три раза

— В школе более-менее нормально давались только языки. С математикой, как и с любыми другими точными науками, всегда были проблемы. После школы пошел в лингво-гуманитарный колледж. Специальность — учитель английского и немецкого языков. В колледже мне нравилось, я очень хорошо выучил «инглиш», но практика показала, что заниматься педагогикой я не хочу.

Когда в 2013 году заканчивал колледж, понимал, что знания языка мало. Да, это плюсик к карме, который поможет устроиться в жизни, но нужно что-то еще. После колледжа поступил в МГЛУ на второй курс.

Распределили меня туда, где были места. А места были в группе, для которой второй язык — корейский. Как раз с ним не задалось сразу. Нет, первые два месяца я пытался его учить, но потом махнул рукой. И понеслось по кочкам — пропуски пар, посиделки в кофейнях с одногруппниками…

Так догулял до четвертого курса. А потом шесть раз пытался сдать корейский язык. Но преподаватели там из Азии, у них другой подход, за красивые глаза они оценки не ставят — надо учить и серьезно. В общем, так меня отчислили в первый раз. Потом восстанавливался и меня выгоняли еще дважды.

Грезил, что буду писать нейросети. Но не смог. Все-таки не тот у меня склад ума, не могу я писать код. Это неинтересно, скучно, не мое.

Разумеется, накатила депрессия. Нарисовалась армия. «Пойдешь служить?» А мне все равно — служить так служить. Я же без высшего образования, недочеловек! Но в армию не взяли — плоскостопие.

Подрабатывал в крупной сети быстрого питания — убирал, мыл полы. Там насмотрелся всякого и понял, кем я не хочу быть. Не хочу работать менеджером, до которого можно дослужиться, если ходить по головам. Поэтому отработал полгода и ушел. Еще пиво разливал в палатке на базе отдыха. Там мне нравилось! Свежий воздух, общение с людьми. Поработал, пивка похлебал, вечером посмотрел на звезды, покайфовал. Эх, если бы еще платили как в IT, я бы только там и работал.

Хотел создавать нейросети, но не смог — скучно

— Имею плохую привычку сравнивать себя со сверстниками. И если такой же разгильдяй, как я, имеет больше, то задаюсь вопросом — почему? Я что, хуже?

Задумался, что же делать. На дворе 2015 год. Пришла жадность. Смотрю, программисты много зарабатывают, еще и друг-айтишник масла в огонь подлил. Так я засел изучать язык программирования Python. Учил-учил, грезил, что будут писать нейросети. Но не смог. Все-таки не тот у меня склад ума, не могу я писать код. Это неинтересно, скучно, не мое.

Как еще войти в IT? Я с детства любил рисовать — все тетради были изрисованы. Даже родители ругали. Сегодня же рассматриваю это как первые шажки в сторону веб-дизайна. Еще во время учебы я был в музыкальной тусовке, рисовал обложки, логотипы. Постепенно улучшал навыки, хорошенько освоил Adobe Photoshop, Illustrator.

Так и загорелся — хочу в веб-дизайн! Столкнулся со скепсисом в свой адрес, но уже выбрал дорогу. Ах да, как раз к тому времени успел восстановиться в инязе и снова вылететь. На этот раз из-за немецкого языка, на который не ходил, потому что было лень. Это полностью моя вина, я был маленьким и глупым максималистом.

В общем, после того как меня отчислили второй раз, я нашел работу в небольшой IT-компании. Это был старт моей карьеры в отрасли. Правда, работал я менеджером по продажам. Параллельно поднаторел в верстке сайтов, в дизайне. Вскоре благодаря сарафанному радио мои услуги уже хорошенько пользовались спросом и я нормально работал.

Все свободное время уходило на веб-дизайн. Приходил с работы и сразу, как голодный, бросался изучать все, что с ним связано. Сам структурировал всю информацию, учился подмечать мелочи. Со временем все это превратилось в огромный снежный ком, который надо было разложить по полочкам в своей голове.

Начал искать работу. Прошел кучу собеседований, но почти никуда не брали или я сам не хотел идти работать. Весной прошлого года со мной связалась HR из EffectiveSoft, мне скинули тестовое задание, кое-как его сделал, прошел собеседование. Понравилось, что мне не устраивали блиц-опрос, а мы просто полтора часа беседовали про дизайн.

Неделю места себе не находил, волновался, что не примут. И вот в мае прямо на мой день рождения звонок — взяли! Дальше было много работы, я работал-работал-работал. Приходил домой и до двух часов ночи читал, практиковался. И до сих пор эта работа над собой не прекращается. А спустя год стал тимлидом.

Гореть своим делом

— Не идите в IT за деньгами, идите туда за идеями. Если вы не горите своей работой, то ничего не получите. Да, будете иметь $500 в месяц, и все. Мне повезло, что мои интересы совпали с ростом сферы IT. Но надо постоянно учиться, постоянно повышать скиллы. Потому что уровень услуг растет, а еще индусы наступают на пятки.

Я все время учусь, слежу за трендами в веб-дизайне. И, кстати, не люблю работы Артемия Лебедева. Он гениальный маркетолог и бизнесмен, но ужасный дизайнер. Ну не нравятся мне его работы, как, например, сайт life:)

. Но он броский и запоминается, как даже самый ужасный логотип Лебедева. Его работы могут быть некрасивыми, многие выглядят как рисунки сумасшедшего в WordArt. Однако они въедаются в память, их обсуждают.

У Лебедева есть аккуратные минималистичные логотипы. Но их никто не обсуждает, они никому не интересны. Говорят только о самых убогих работах. Это создает хайп, это и есть сумасшедшая гениальность в продвижении.

— Высшего образования у меня до сих пор нет. Я восстановился в очередной раз, но не стал сдавать академическую разницу. В общем, понял, что МГЛУ не для меня.

И вообще, высшее образование у нас нужно только для релокейшена. Если специалист крутой, то рано или поздно его позовут за границу. Крутые программисты, которых я знаю, уже кто во Франции, кто в США. А релокейшен без высшего образования очень затруднителен, по крайней мере для тех, кто мечтает махнуть куда-нибудь туда, где развевается звездно-полосатый флаг.

Чего греха таить, сам я тоже не исключаю возможности кардинальной смены места жительства. У меня как-то мама поехала в Швейцарию. Созваниваемся, спрашиваю ее, мол, и как там? Она говорит — учи свой дизайн и вали из этого болота.

А я болотом нашу страну не считаю. Даже если болото, то оно мне нравится. В «Ведьмаке», между прочим, болото — самая интересная локация. Не люблю слово «патриот», потому что оно носит милитаризованный характер, но я люблю Беларусь. Мне нравится культура и природа нашей страны. Не стремлюсь уехать, как стремятся многие, и надеюсь, что смогу сделать что-то крутое здесь — что-то такое, что поможет развитию Беларуси как IT-страны.

Тем не менее если мне предложат куда-то переехать, то такой вариант, конечно, рассмотрю. Почему бы и нет? Но вообще, свалить — это не глобальная цель.

Белорусы ходят в универ, чтобы отбыть время, а не научиться чему-то

— Высшее образование я, конечно, получать буду. Правда, когда проводил собеседования, то видел, на что способны люди после вуза… Я не знаю, чему там учат. У нас очень много лишнего в высшем образовании. Везде пытаются сделать специалиста одновременно во всем и ни в чем, который ничего не умеет, но обо всем слышал.

У меня сложилось стойкое впечатление, что большинство выпускников у нас не работают по специальности. И это почему-то воспринимается как должное. Человек окончил университет, выучился, скажем, на преподавателя и пошел в IT, стал барбером или кофе варит. Зачем тогда было идти в этот вуз?

Все потому, что в 17 лет мало кто знает, кем он хочет быть. У нас в школе нет толковой профориентации. А потом идут в иняз, потому что родители подталкивают, мол, иди, выучишь язык, в МИД пойдешь переводчиком работать, мамку с папкой по заграницам возить будешь. И люди ходят в универ, просто чтобы отбыть время, а не научиться чему-то.

Из вузов выходят хорошие специалисты, но их немного, а цена подготовки очень высокая. До 22 лет я был тусовщиком, прожигателем жизни. Потом получил первый пинок под зад, второй… Все, что происходило в моей жизни, даже самое плохое, дало мне бесценный опыт. Главное, уметь сделать правильные выводы из полученных уроков.