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Бездомная исполнила арию в метро Лос-Анджелеса и прославилась на всю Америку

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  • 8.10.2019, 12:12
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Бездомная исполнила арию в метро Лос-Анджелеса и прославилась на всю Америку

В этом ей помог офицер полиции, который снял ее на видео.

По Сети разлетелось вирусное видео — женщина без определенного места жительства восхитительным сопрано поет итальянскую арию в лос-анджелесской подземке. Людям так понравился ее голос, что они решили помочь. «360» рассказывает историю талантливой русской бездомной.

52-летняя бездомная скрипачка Эмили Замурка получила первую работу с тех пор, как ей пришлось уйти из преподавания музыки. Эмили помог офицер полиции: он снял на видео, как она исполняла арию O mio babbino caro из оперы «Джанни Скикки» Джакомо Пуччини в метро Лос-Анджелеса. Видео выложил официальный аккаунт полиции города.

«Знаете, почему я делаю это в метро? Потому что здесь это так восхитительно звучит!»

Эмили Замурка

«Четыре миллиона человек называют Лос-Анджелес своим домом. Четыре миллиона историй. Четыре миллиона голосов… Иногда нужно просто остановиться и послушать, чтобы услышать нечто прекрасное».

Cопрано в американской подземке

Талантливая музыкантша переехала в США из России 24 года назад. Она преподавала игру на фортепиано и скрипке в Нью-Йорке. Замурка рассказала, что потеряла работу из-за серьезных проблем со здоровьем — все ее средства ушли на оплату медицинских счетов. А два года назад она оказалась на улице без крова и помощи, когда вандал уничтожил ее скрипку за 10 тысяч долларов — последний способ Эмили заработать себе на жизнь.

Видео стало вирусным за одну ночь. История эмиграции Эмили Замурки и ее жизни растрогала людей. Она же о помощи совсем не просит, потому что не хочет обременять окружающих. «Я сейчас сплю на картонке прямо на парковке. Есть люди, которые меня жалеют, но я не хочу никому быть обузой», — сказала Эмили.

Местный житель Майкл Трухильо, увидев историю Замурки в новостях, завел открытую страницу на GoFundMe. За сутки люди собрали 30 тысяч долларов, чтобы помочь ей найти жилье, оплатить счета и приобрести новую скрипку. Трухильо сказал: «Каждый доллар будет использован надлежащим образом».

«Деньги будут использованы для сотрудничества с Управлением по оказанию помощи бездомным United Way и LA Homeless Services Authority, чтобы Эмили получила все, что ей может понадобиться во время ее переезда», — говорится на странице по сбору средств.

Сама Эмили говорит, что поражена внезапной славой, и называет чудом ту поддержку, которую ей оказывают незнакомые люди. «Я так благодарна всем, кто пытается помочь мне выбраться с улиц и занять свое место в жизни, получить свой собственный инструмент», — сказала она.

Благодаря вирусному видео в эти выходные Эмили Замурку пригласили выступить на торжественном открытии фестиваля Little Italy в Сан-Педро. Член совета Джо Бускайно оплатит ее переезд и номер в гостинице для того, чтобы она смогла выступить. В его офисе также ищут долгосрочное жилье для Замурки.

Также известный продюсер Джоэл Даймонд, номинировавшийся на премию «Грэмми», предложил ей контракт и хочет записать с ее участием хит — кроссовер классической и электронной танцевальной музыки.


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