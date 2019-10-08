Шишки собирает, песенки поет 11 8.10.2019, 12:11

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Что происходит с Путиным?

Владимир Путин отмечает свой день рождения на посту руководителя России уже в 20-й раз. Чем отличаются эти праздники один от другого? Почему накануне он стал чаще уединяться в тайге с Сергеем Шойгу? Кто сейчас эти его "близкие и родные", с которыми, как сообщает сайт Кремля, он проводит свой личный праздник "на природе" сегодня? И чем живет его страна в этот день? В гостях Радио Свобода эти вопросы обсудили политолог Станислав Белковский, политик Николай Рыбаков, публицист Александр Рар. Вела программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

Елена Рыковцева: Владимир Путин сам себе делает подарки сегодня, он собирает грибы, ягоды, шишечки. С нами Станислав Белковский. Потянуло его на природу. Пресс-служба Кремля заявила, что он празднует там день рождения с родными и близкими.

Станислав Белковский: А кто родные и близкие?

Елена Рыковцева: Вот это самая главная загадка, которая остается за кадром. Мы сейчас давайте еще кусочек маленький посмотрим близкого человека, с которым он сегодня.

Елена Рыковцева: Путин, Шойгу и этот человек третий, который разговаривает с ними. У него две вещи фигурируют из Тывы в Тыву — это шляпа, она каждый год одна и та же...

Елена Рыковцева: ... И человек третий. Шойгу мы знаем, а вот человек загадочный третий тоже не меняется. Мы не знаем его имени, фамилии, отчества.

Елена Рыковцева: Это все близкие люди, про которых нам известно. Наверное, русская традиция сообразить на троих в данном случае соблюдается. Это весь круг на природе?

Елена Рыковцева: Путин, Шойгу и этот человек третий, который разговаривает с ними. У него две вещи фигурируют из Тывы в Тыву — это шляпа, она каждый год одна и та же, и человек третий. Шойгу мы знаем, а вот человек загадочный третий тоже не меняется. Мы не знаем его имени, фамилии, отчества. Это все близкие люди, про которых нам известно. Наверное, русская традиция сообразить на троих в данном случае соблюдается. Это весь круг на природе?

Станислав Белковский: Я думаю, это весь круг. Скажем так, есть еще близкие люди, но говорить о них нельзя.

Елена Рыковцева: Об одном можно говорить с фамилией, другого можно показывать, а все остальные в кустах сидят?

Станислав Белковский: Остальные сидят не в кустах, но говорить о них нельзя.

Елена Рыковцева: Можно упоминать, что они существуют, кто эти люди, мы не говорим, по крайней мере, на момент 2019 года. Давайте посмотрим хронику, 20-й год человек празднует день рождения на посту главы государства.

Станислав Белковский: Тем более в Туве находится вход в Шамбалу. Вы знаете, в чем ключевая причина, по которой Владимир Путин ездит в Туву? Он ездит во вход в Шамбалу. Это объяснил ему Сергей Шойгу, который, как вы знаете, на самом деле, это его не настоящее имя.

Елена Рыковцева: Я ничего этого не знаю, конечно.

Станислав Белковский: Его зовут Сергей Шойгувич Кужугет. При регистрации его в загсе, когда он родился, перепутали отчество и фамилию.

Елена Рыковцева: Этого я тоже не знала. Мы сейчас посмотрим, с кем он встречал все эти дни рождения. Почти что треть жизни встречает человек день рождения на посту президента. Иногда даже показывали людей, с которыми он встречает, а потом перестали.

Елена Рыковцева: В 2003 году еще можно было показать Евгения Пригожина, сказать, что мы близки, больше эту близость не подчеркивали по части дней рождения.

Станислав Белковский: Владимир Владимирович заявил, что он не имеет никакого отношения к действиям частных военных компаний, особенно в Африке, поэтому какая там близость.

Елена Рыковцева: Сейчас любое упоминание, связанное с семейным праздником, будет автоматически ставить человека в какой-то очень близкий круг, и он этого не хочет, боится. Это разрешается почему-то одному Сергею Шойгу. Мы все теперь с вами должны понять, что это единственный близкий человек, которого он не боится демонстрировать почему-то.

Станислав Белковский: Как сказано в Священном Писании, враги человеку домашние его. Путин очень боится зависимости от родственных связей. Вы видите, что никогда не показывают дочерей, они все ходят под псевдонимами. Очень сложно представить себе, чтобы дочери Барака Обамы, Дональда Трампа вдруг не носили бы фамилии своих отцов. Даже я, я далеко не президент, мягко говоря, но для меня очень важно, чтобы мои дети носили мою фамилию, а не какую-то другую. Он очень боится любого обременения родственными связями. Он страшный интроверт, клинический, тяжелый интроверт, поэтому он очень не хочет, чтобы его родственники использовались для давления на него, поэтому у него родственников нет, он один. Он женат на России, как говорила королева Елизавета I: "Я замужем за Англией". Он эксплуатирует этот принцип. К тому же в мемуарах Людмилы Александровны Путиной, ныне Очеретной, вы знаете, что она вышла замуж по второму кругу за бизнесмена Артура Очеретного, написано, как складывались их отношения. Скажем так, я не считаю себя хорошим мужем, но так относиться к жене, как написано в мемуарах Людмилы Александровны Очеретной, – это уже перебор.

Елена Рыковцева: То есть мы можем гипотетически предположить, что там могут быть дети, девочки на этих днях рождения, может быть, внуки, о которых он как-то упомянул, что они существуют.

Станислав Белковский: Мы можем предположить даже еще больше, но лучше этого не предполагать сейчас – это крайне опасно. Вы знаете, что я, опять же я не считаю себя смелым человеком, но я не считаю себя и последним трусом. Нет, это говорить нельзя, то, что происходит на этих днях рождения.

Елена Рыковцева: С нами на связи Николай Рыбаков из Санкт-Петербурга. Вас не удивляет, что он перестал Санкт-Петербург рассматривать как место проведения своего личного праздника, или вы об этом не думаете, вам все равно, где он в этот день?

Николай Рыбаков: Если честно, действительно близко к тому, что все равно. Поэтому меня совсем не удивляет, что президент где-то решил погулять, грибы собрать. Я вчера тоже первый раз выбрался в лес, так что в этом все естественно. Конечно, не естественно для современной политики, когда ничего не знают про то, кто эти близкие люди. Но я думаю, что и президенту это неважно, и нам неважно, знаем мы, не знаем. Поэтому еще раз продемонстрировали одного известного близкого человека, я думаю, что президент считает, что этого вполне достаточно. Я думаю, что мы с ним согласимся, нам тоже это не сильно надо. Я не думаю, что для нас сильно изменится наше представление о Путине в зависимости от того, с кем он проводит день рождения. Лично для меня все-таки сегодня действительно день памяти Анны Политковской, а не день рождения Путина.

Елена Рыковцева: У нас ровно так и пойдет разговор: а страна чем живет в этот день.

Николай Рыбаков: Я сейчас нахожусь на Троицкой площади, где проходит каждый год, я здесь был на следующий день после убийства Анны Степановны, каждый год здесь проходит небольшой митинг ее памяти. Когда мы сюда пришли сегодня, первый раз территория вокруг Соловецкого камня на Троицкой площади оцеплена ограждениями, по периметру стоят сотрудники Росгвардии, чего ни один год не было. Это совершенно удивительно. Честно говоря, я думаю, что если бы изменить как-то будущее страны и вообще изменить, может быть, даже и отношение к президенту, я думаю, что он был бы обязан сегодня почтить память Анны Политковской. Потому что в любом городе есть такое место, куда люди приходят и возлагают цветы в такие моменты. Чаще всего это какое-то место памяти жертв политических репрессий. Если бы он сегодня это сделал, вот это б могло как-то изменить представление о президенте Путине.

Елена Рыковцева: Как вы считаете, почему оцепили это место, такое на самом деле мирное?

Станислав Белковский: Потому что логика развития репрессивной машины однонаправленная, репрессии могут только усиливаться, они не могут ослабевать. Потому что всякая силовая структура должна оправдывать свое существование.

Елена Рыковцева: Странный такой вопрос, предложение Николая Рыбакова, что хорошо бы ему… С чего бы ему отметиться в день памяти Анны и в совпадающий день с ним рождения, когда он никогда этого не делал, видимо, никогда и не сделает?

Станислав Белковский: Потому что он считает, что Анну Степановну Политковскую убили для того, чтобы его дискредитировать.

Елена Рыковцева: Его это оскорбляет, видимо.

Станислав Белковский: Не оскорбляет, а травмирует – это разные глаголы, разное содержание.

Елена Рыковцева: Если это сделали для того, чтобы его дискредитировать, его это должно оскорблять. Если ему специально кто-то, Березовский, давайте называть вещи своими именами, как это всегда говорилось соответствующими СМИ…

Станислав Белковский: Березовский этого не делал, я в этом убежден абсолютно.

Елена Рыковцева: Но вы верите, что Владимир Путин мог поверить, что это сделал Березовский?

Станислав Белковский: Нет, он поверить в это не мог.

Елена Рыковцева: Тогда кто же может специально в его день рождения устроить ему такую подставу? Враг же все-таки какой-то.

Станислав Белковский: Иностранные спецслужбы. Березовский не того калибра человек, который с точки зрения Владимира Путина мог бы это сделать. Соединенные Штаты.

Елена Рыковцева: Ясно. Соединенные Штаты. Мы сегодня спросили прохожих в Москве, как бы они поздравили Владимира Владимировича, все-таки это его день.

Елена Рыковцева: Что бы вы пожелали ему сегодня?

Станислав Белковский: Я пожелал бы Владимиру Владимировичу уйти в отставку в следующем году в рамках пакта, модератором которого является президент Франции Эммануэль Макрон, согласно которому Россия отказывается от альянса с Китаем. Этот пакт существует на самом деле, просто неизвестно, будет ли он реализован. Примирение с Японией, передача двух островов Южнокурильской гряды, возврат Приднестровской Молдавской Республики в состав Молдовы. Почему-то очень немногие обратили внимание на очень важный политический факт, что Сергей Шойгу, ответственный сотрапезник Владимира Владимировича по его дню рождения, ездил в Кишинев месяц назад и сказал, что Россия выведет наконец войска из Приднестровья, утилизирует боеприпасы на станции Колбасная. Почему российские средства массовой информации не уделили этому должное внимание, я не знаю. Это очень важно, потому что это выполнение обязательств, которые дал Борис Ельцин на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году, которые никогда не выполнялись. Соответственно, передача отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украине. Владимир Путин вчера заявил, что российские СМИ необъективны по отношению к Украине – это составная часть этого плана. То, что все это впервые обсуждалось на встрече Эммануэля Макрона и Владимира Путина месяц назад, после чего произошел обмен пленными в начале сентября, уже первые шаги были сделаны, потом был визит Шойгу в Кишинев, потом заявление о том, что российские СМИ не должны мочить Украину, – это все уже происходит.

Елена Рыковцева: Вы сейчас ломаете всю концепцию очень многих украинских политиков, которые говорят, что это Путин рулит процессом и управляет Зеленским, это он в своих интересах все делает. А вы считаете, что это, наоборот, Путиным рулят.

Станислав Белковский: Я не сказал, что Путиным рулят – это некая договоренность. Зависит все только от одного: отправят ли Дональда Трампа в отставку или нет. Если не отправят, эта договоренность будет реализована, Владимир Путин уйдет в отставку в следующем году, то есть в 2020-м. Демократы довольно более жестко относятся ко всей политике на российском направлении, чем Трамп, поэтому если импичмент состоится, то судьба этого пакта под большим вопросом. Вы знаете, что главным политическим экспертом в мире является хрен? Потому что он все знает. Поэтому мы не можем точно сказать, что будет. Импичмент Трампа нависает, будет он или не будет. Мы с вами обсуждали еще несколько лет назад прогнозы Майкла Мура и еще нескольких американских политологов о том, что Трамп не досидит до конца первого срока. Посмотрим.

Елена Рыковцева: Мы обсуждали, но не закладывались на это. Я бы ни в один из дней правления Трампа не сказала, что он не досидит. Я бы спорить не стала, не поставила бы ничего на это. Я бы ставила на второй срок, скорее.

Станислав Белковский: Сейчас вероятность того, что Трамп изберется на второй срок, весьма велика. Именно поэтому принято решение демократами отправить его в отставку до выборов.

Елена Рыковцева: Николай, что еще бы вы ему пожелали, как политику, как человеку?

Николай Рыбаков: Это не пожелание – это совет, если он кого-то когда-то слушает, вдруг это как-то пригодится. Вы знаете, я хотел бы пожелать Владимиру Путину, я, кстати, думаю, что многие те, кто слушает наше радио сейчас, не согласятся со мной, но тем не менее, я бы ему пожелал, чтобы он закончил свой президентский срок и чувствовал себя после этого в безопасности. Чтобы он мог остаться политиком, выражать свою позицию, свое мнение о будущем страны. Когда у нас наконец президенты будут сменяться и не думать о том, что они должны исключительно оставить преемника, как это сделал Ельцин, как это делает Путин, вот это будет очень серьезный шаг в развитии нашей страны. Поэтому я бы этого пожелал Путину, не держаться за власть после окончания его полномочий.

Елена Рыковцева: Но они закончатся не скоро. Верите ли вы в существование того пакта, о котором говорит Станислав Белковский?

Станислав Белковский: Если он существует, то это возможно уже и в следующем году Владимир Путин оставит свой пост, причем добровольно, будучи в здравом уме и в крепком здоровье.

Николай Рыбаков: Не могу сказать, это мы узнаем из новостей. Но для меня самое главное, чтобы началась сменяемость власти. Потому что пока единственная сменяемость власти "я на себя" в каком бы то ни было варианте – это полный стопор, полный провал. Вот это время должно скорее закончиться. Если Путин найдет в себе силы это изменить, вот это будет самое большое, что он сможет сделать на посту президента. Он уже больше ничего не может сделать. Ему надоело, он не знает уже, что делать. Чтобы он спокойно мог собирать грибы не один день в году.

Елена Рыковцева: Может быть он, кстати, не один день в году собирает, мы просто не о каждом сборе грибов знаем. Во-вторых, я совершенно не уверена, я на эту шляпу посмотрела, на него, на эти виды, я не уверена, что это не является записью какого-то 2014 года, порезанной на много лет вперед. Не исключено, что мы видим один и тот же сюжет. У Шойгу та же шляпа, у Путина та же шляпа, человек тот же с ними ходит, совершенно не меняется. Нельзя исключать и что там двойник с Шойгу ходит.

Станислав Белковский: Вполне возможно, я тоже это совершенно не исключаю. Почему Владимир Путин сделал мэром Москвы Сергея Собянина? Потому что он любит восточных людей, которые абсолютно закрыты и непроницаемы, от которых нельзя ожидать никакой эмоциональной экспансии, разглашения информации. По этой же причине он хорошо относится к Сергею Шойгу. В этом году он собирался заменить его на посту министра обороны на Алексея Дюмина, губернатора Тульской области, но так это и не произошло пока что.

Елена Рыковцева: А этого куда?

Станислав Белковский: В спикеры Совета Федерации. Но Валентина Ивановна Матвиенко очень тактично дала понять Владимиру Владимировичу, что она не хочет уходить на пенсию.

Елена Рыковцева: Только через ее труп она пойдет на пенсию, были такие разговоры, это правда. Сегодня на сайте "Эхо Москвы" висит блог из канала Telegram "Серпом по молоту", он не подписан никем, но я бы хотела, чтобы вы его послушали, и мы бы обсудили эту тему, оторвался он от страны или нет.