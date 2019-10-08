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Лукашенко: Мы с моим другом Путиным подарили Украину своим врагам

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  • 8.10.2019, 12:24
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Лукашенко: Мы с моим другом Путиным подарили Украину своим врагам

Диктатор отметился странным «геополитическим» высказыванием.

Выступая на форуме «Минский диалог», Лукашенко сделал выпад в адрес США, сообщает tut.by.

Диктатор заявил, что «сегодня США погружены в Украине не только в решение проблем на востоке страны, но и во все экономические и политические вопросы».

— Обсуждая и со своим другом, Владимиром Владимировичем Путиным, и с другими, мы говорим, что мы же все время боролись в СССР против Запада, против НАТО, было это противостояние. А сегодня мы Украину просто подарили своим врагам, своим соперникам, своими руками отдали Украину, если рассуждать в старом стиле. За это американцы и НАТО должны нас просто благодарить, что они, наверное, и делают, разговаривая между собой. Но сегодня еще можно решить этот конфликт, потому что диагноз установлен, и надо начинать лечить, — сказал Лукашенко.


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