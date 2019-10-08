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Выборы в Польше: в Сейм проходят четыре политсилы

  • 8.10.2019, 12:37
Выборы в Польше: в Сейм проходят четыре политсилы
Фото: charter97.org

Правящая партия — абсолютный лидер.

За пять дней до выборов в Польше лидерство уверенно сохраняет правящая партия "Право и справедливость".

Об этом свидетельствуют результаты опроса IBRIS для RMF FM i "Dziennik Gazetа Prawnа", сообщает "Европейская правда".

За "Право и справедливость" готовы голосовать 45,1% поляков, за ее ближайшего конкурента, оппозиционную "Гражданскую коалицию" - 24,6%.

Обе партии несколько увеличили поддержку по сравнению с предыдущим опросом.

Кроме этих двух политических сил, в Сейм могут попасть только две партии.

На третьем месте находится "Левые" с 12,6% поддержки, на четвертом "Польская коалиция", которая является объединением движения Kukiz15 с PSL и находится в опасной близости от проходного барьера с поддержкой на уровне 5,6%.

Не проходит в Сейм правая "Конфедерация", которая удаляется от избирательного порога и имеет 3,8%, что на 0,6% процентного пункта меньше, чем в конце сентября.

8,3% избирателей до сих пор не определились, за кого отдать голос.

Выборы в Сейм Польши состоятся 13 октября.


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