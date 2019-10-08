А куда крестьянину податься? 4 8.10.2019, 12:40

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Виктор Молочко

О коррупции, жизни и коррупционной жизни.

Мне всегда было интересно читать о случаях коррупции, взяточничества, задержаний в нашей стране. В том числе — как бывшему оперативному сотруднику. Сейчас почти не читаю. Так, просматриваю заголовки и все. Почему? Стало не интересно, потому что уж очень и очень их много!

Коррупция в медицине, промышленности, сельском хозяйстве, образовании, строительстве. Проще говоря – везде! Она на виду, только пока нет команды - «взять!». А еще и потому, что в некоторых случаях там замешаны такие деньги, что трудно представить, кто может отдать эту команду. И кто отдал когда-то команду, чтобы возникли эти коррупционные системы и схемы, пишет общественный активист из Солигорска Виктор Молочко в письме сайту Сharter97.org.

Вот одна из них, которая на виду у всех! Все об этом знают, но не все могут представить, как это происходит:

Есть в Беларуси такое государственное предприятие ОАО «Беларуськалий», сто процентов акций которого принадлежит государству! Работает там около 20 тысяч человек. Так вот — всех своих сотрудников предприятие страхует. И потом, если кто-то куда-то обращается с этими страховками, то оплачивает их расходы.

И это хорошо для сотрудников, если бы не одно обстоятельство. Если рабочий «Белкалия» идет на прием к терапевту в поликлинику «Белкалия», а доктор видит, что пациенту нужно сдать какие-то анализы или пройти какие-то обследования, ему выписываются направления для этого... в частные медицинские центры (а их не так мало в Солигорске). Или людей вообще отправляют в Минск, в такие же центры.

Кстати, такие же направления могут выписать в городских поликлиниках простому человеку, не являющемуся работником «Белкалия». Представляете, какие деньги потом выделяет государственное предприятие, чтобы оплатить услуги частных фирм/центров? А где же государственная медицина в социальной стране?

Я — не журналист, это — не журналистское расследование, чтобы приводить какие-то цифры или называть какие-то фирмы, через которые оформляется страхование сотрудников. Кто и как определяет с какими частниками заключаются договора. Я только констатирую факт!

И, конечно, это — не подсчет чужих денег в чужих карманах. Деньги туда перечисляются из государственного предприятия — государственные деньги, наши с вами! Вы можете представить себе сколько таких предприятий, как «Белкалий» в Беларуси. И порядок страхования думаю, что такой же самый.

А еще представьте себе, кто работает/подрабатывает, кто является хозяевами/организаторами в этих частных медицинских центрах. Думаю, что все знают…

По-вашему, где в этом небольшом примере проявляются признаки коррупции? На государственных предприятиях? В страховых компаниях? В частных медицинских учреждениях? В министерстве здравоохранения? В правоохранительных органах? Где еще?.. Вопрос риторический!

Для меня в этом смешно? То, что еще продолжаются суды над сотрудниками Министерства здравоохранения, представителями бизнеса, которые давали взятку. Этим сотрудникам, а вот же оно... все то же... продолжается, и ждет своего часа и команду «взять!». Вопрос — когда?

P.S.: Сколько уже лет мы возим дочь Варвару в один государственный медицинский центр в Минске, к офтальмологу. Прием — платный, но в разы дешевле, чем в частных центрах. Все время записываемся к одному врачу. Она знает нас и проблемы Варвары, мы хорошо относимся к ней как к доктору и специалисту.

Вчера жена позвонила в этот центр, чтобы записаться на очередной прием. Повторюсь — центр государственный, прием — платный. «Записи — нет!» - ответили нам, — и попросили перезвонить в декабре, может нам и повезет!

Надо думать, что если «повезет», то на прием попадем в 2020 году! «Так а куда крестьянину податься?!» Правильно — в частную клинику!