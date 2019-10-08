Жители пятиэтажки в Барановичах взбунтовались 8.10.2019, 12:48

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Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Жильцы протестуют против решения чиновников.

В Барановичах жильцы пятиэтажки на ул. Фабричная, 20А возмущены строительством возле их дома площадки для мусорных контейнеров, пишет сайт intex-press.by. Место для сбора мусора обустраивается для нужд трех ближайших домов на красивом газоне возле детского сада, прямо у дороги с односторонним движением, единственной, ведущей в их двор. Жильцы, для которых ставят контейнеры, также возмущены: носить туда мусор им неудобно. Люди пишут письма в инстанции, но без особых надежд: на своем опыте они испытали, что на их мнение внимания не обращают.

В последние дни сентября возле дома 20А на улице Фабричной начались строительные работы. Обеспокоенные жители узнали, что в ближайшее время здесь появится площадка для мусорных контейнеров.

Зачем площадка

Вопрос организации такой площадки встал еще в июле, когда в соседней девятиэтажке по адресу Фабричная, 22, также без предупреждения, заварили мусоропровод, которым люди пользовались более сорока лет. И только после многократных обращений жильцов дома стали решать, куда же им теперь выбрасывать мусор.

Оказалось, что в достаточно большом дворе для этого просто нет места: каждое из предложенных жителями не соответствовало каким-либо нормам — по удаленности от дома, магазина, детской площадки. До любого из этих объектов от мусорного контейнера должно быть не менее 20 метров, а деревьев, которых в Текстильном достаточно много, на месте планируемой площадки не должно быть вообще.

В итоге возле подъездов появились мусорные контейнеры, куда за прошедшие месяцы жильцы дома на ул. Фабричная, 22 выбрасывать мусор уже привыкли. Но вопрос организации мусорной площадки остался открытым. И вот спустя почти три месяца решение нашлось. Теперь оно не только не устраивает лишенных мусоропровода жителей девятиэтажки, но и жильцов соседних пятиэтажек.

Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

С горки – в мусорку

Начавшиеся утром 27 сентября работы по обустройству мусорной площадки для жителей дома 20А стали полной неожиданностью. Он уверены, что их «должны были хоть как-то предупредить, спросить согласия».

— Наш дом располагается в низине. Осенью и весной, в период дождей или таяния снега, здесь всегда стоит вода — ливневка не справляется. Сейчас эта вода начнет прибивать к нашим подъездам и мусор от строящейся чуть выше мусорки. Нас завалит мусором. Поэтому, когда мы узнали о строительстве этой площадки возле нашего дома, мы тут же стали звонить на «горячую линию» Барановичского горисполкома, в ЖЭС, санстанцию, — рассказывает Юлия, жительница дома 20А на улице Фабричной.

Ее соседку Татьяну, маму двоих детей, волнует и вопрос, где будут играть дети.

— Мы сами обустраивали детскую площадку во дворе. Если малышам там интересно, то дети постарше любят играть на газоне рядом с домом. Сейчас здесь будет мусорка. Что уж говорить про горку. На ней снежными зимами каталось не одно поколение жителей Текстильного микрорайона. А наших детей лишают этого любимого зимнего развлечения, ведь на съезде с нее будут стоять контейнеры с мусором.

Беспокоит людей и то, что удобно расположенная (по дороге на остановку, в школу, детский сад) мусорная площадка будет привлекать и других жителей района, для которых она, в принципе, не предназначена. А значит, в их дворе будут стоять переполненные контейнеры.

Неудобное удобство

Недовольны принятым решением коммунальщиков и жители дома №22, для которых в первую очередь и была организована площадка. Для пожилых людей спуски с достаточно крутой горки с мусорными пакетами и последующие подъемы весьма затруднительны: зимой ни по самой горке, ни по засыпанным снегом ступенькам, говорят местные, пройти практически невозможно.

— Как я буду ходить к мусорке по горке?! — возмущена Александра Антоновна, инвалид второй группы. — Лучше бы уже оставили контейнеры возле подъездов.

Ее соседке Ирине не нравятся ни ржавые контейнеры возле подъездов, ни будущий вид из окна на свалку.

— Эти неблагоустроенные мусорки со страшными контейнерами уже повсюду. Мусор растаскивают птицы, животные. Разбрасывают люди. И возле нашего дома появится еще одна такая. Мы на собрании с представителями ЖКХ задавали вопрос, поставят ли нам новые современные контейнеры. Сказали, что пока нет денег. Так зачем нужно было затевать все эти заваривания мусоропроводов именно сейчас? У кого ни спросишь, все говорят, что выполняют «президентскую программу», по которой до конца 2020 года заварят мусоропроводы по всей стране. Так до 2020 года есть еще время. Зачем сейчас строить что-то, чтобы потом это переделывать?! Зачем выносить мусор из дома на всеобщее обозрение?

Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

«Они же должны где-то стоять»

В воскресенье, 29 сентября, жители дома 20А на улице Фабричной отправили электронные обращения в Барановичский горисполком, городское ЖКХ, ЖРЭУ и санстанцию.

Правда, по их словам, ответов они и не ждут: площадку под установку мусорных контейнеров расчистили и даже установили бордюры, а значит, менять уже ничего не будут и «на мнение людей всем плевать».

В службе санитарной очистки и уборки города, ответственной за организацию сбора и вывоза мусора, давать комментарий отказались, порекомендовав обратиться непосредственно в ЖКХ. Алексей Гарбуз, заместитель генерального директора КУМОП ЖКХ «Барановичское городское ЖКХ», в понедельник, 30 сентября, прокомментировать ситуацию не смог, пообещав позже разобраться.

Не смог успокоить возмущенных жильцов и приехавший к ним начальник Барановичской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Олег Загурский. Со стороны его службы претензий к новому размещению мусорных контейнеров нет.

— Никому не нравится соседство с мусорными баками. Но они же должны где-то стоять, – сказал он.