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Опубликован первый в истории снимок обратной стороны Луны

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  • 8.10.2019, 13:06
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Опубликован первый в истории снимок обратной стороны Луны
Снимок был сделан в 1959 году

Станция «Луна-3» сделала снимок в 1959 году.

Советская автоматическая межпланетная станция "Луна-3" стала первым аппаратом, которому удалось сделать снимки обратной стороны Луны. В честь 60-летия миссии был опубликован один из таких снимков, пишет zn.ua.

Станция приблизилась к спутнику Земли на расстояние 6,5 тысяч километров и под воздействием его гравитации изменила направление движения. Ученые подчеркивают, аппарат не только сделал первый в истории снимок обратной стороны Луны, но и первым совершил гравитационный маневр.

Космическая экспедиция, кроме создания снимка, позволила исследовать космическую радиацию, изучить состав межпланетного газа, корпускулярного излучения Солнца, наличия тяжелых ядер и однозарядной компоненты в космическом излучении, а также микрометеоров.

8 декабря 2018 года Китай запустил станцию "Чанъэ-4", она совершила посадку в кратере Карман на обратной стороне Луны 3 января. В тот же день ее покинул луноход "Юйту", оснащенный панорамной камерой, радиолокатором, спектрометром для изучения состава грунта и экзосферы Луны и анализатором нейтральных атомов.


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