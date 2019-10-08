Андрей Билецкий: Ветераны остаются после разведения войск в Золотом 8.10.2019, 13:22

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Андрей Билецкий

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинские населенные пункты регулярно подвергается обстрелам со стороны пророссийских боевиков.

В случае разведения войск в Золотом Луганской области в Украине боевики пойдут вперед, чтобы захватывать новые населенные пункты. Такое мнение в комментарии изданию "Гордон" выразил лидер "Национального корпуса", первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий.

"Сейчас в Золотом группа ветеранов, около 70 человек, большинство из которых имеют высшие государственные награды. Если разведение войск все-таки произойдет, сепаратисты точно пойдут вперед захватывать села. А тут много людей, служивших в ВСУ, есть семьи наших военнослужащих. Поэтому, если сценарий будет разворачиваться именно так, наша задача – защитить людей.

Конечно, все жители тут разные, но очень большая часть людей в Золотом настроены проукраински. Те, кто пережили 2014-й и 2015 годы здесь, в Северодонецке, Катериновке и других селах, не хотят, чтобы это повторилось. Сейчас они видят в украинской армии гаранта своей безопасности. Хотя есть и такие, кто голосовал на "референдуме" против Украины и до сих пор остается при своем мнении. Но, как бы там ни было, это наша земля. Поэтому никто из ветеранов "Азова" не уезжает из Золотого, все остаются тут", – подчеркнул Билецкий.

Он отметил, что Золотое регулярно подвергается обстрелам со стороны пророссийских боевиков.

"Назначенный президентом новый губернатор Луганской области раньше был милиционером, потом депутатом от Партии регионов, сторонником "русского мира", ну и отношение у него соответствующее. Мы общаемся с военными на местах. Отношение рядовых, офицеров, полицейских, сотрудников СБУ к идее разведения войск крайне негативное. Понятное дело, что они должны исполнять приказы. На этом держится армия. Но их личное отношение к этой идее отрицательное.

Если военные уйдут из Золотого, там вообще никого не останется – ни полиции, ни СБУ. Остаться там – значит сразу попасть в плен или стать жертвой диверсионно-разведывательных групп боевиков. Нужно понимать, что у полицейских нет той подготовки, которая есть у военных. Оставлять там людей без армии – преступление. Золотое – это разбросанный населенный пункт. И некоторые его части, например Золотое-4, фактически постоянно находятся под обстрелом. Вчера вечером шел бой с применением стрелкового оружия, без артиллерии", – сказал собеседник.

По его словам, ветераны "Азова", прибывшие в Золотое, действуют в соответствии с украинским законодательством.

"Никто не может запретить нам находиться в Золотом. У нас нет ограничений на передвижение граждан по территории Украины, военного положения тоже нет. В Золотое нас позвали местные жители. По сути, украинцы позвали украинцев в гости к себе домой. У многих местных жителей по несколько домов, так как люди уезжают из сел. Вот там и расположились наши ребята. Мы не мешаем силовикам выполнять свои функции, даже помогаем. Но если армия уйдет, получается: на части территории страны силовики не будут выполнять свои функции. И вот тогда каждый гражданин имеет право на предупреждение преступления. А

терроризм, которым занимаются боевики, – это и есть преступление. То есть мы в полном объеме выполняем украинские законы. А вот власть как раз, к сожалению, этого не делает. Ведь президент – это гарант территориальной целостности страны. А армия должна обеспечивать безопасность украинских граждан", – резюмировал Билецкий.