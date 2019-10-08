Переговоры между Путиным и Зеленским имеют смысл только в одном вопросе 7 Юрий Бутусов

8.10.2019, 14:13

Юрий Бутусов

Фото: Ростислав Гордон/Gordonua.com

Позиция Кремля не изменилась.

"Мы говорим о регулировании внутриукраинского конфликта. Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на республики Донбасса. Но вы знаете, что республики Донбасса – самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта. Кремль не является стороной конфликта", – заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Путина, отвечая на вопрос, может ли Москва гарантировать, что наемники РФ будут отведены от линии соприкосновения.

Вот она, настоящая цена, которую требует Путин. Никаких выходов на границу, никаких выборов, ничего этого не надо. Признавайте "ЛДНР" и решайте сами свои проблемы, снимайте с РФ все юридические претензии.

Таким образом, Песков определил повестку "нормандского саммита" и требует от Зеленского того же, что требовали пять лет от Порошенко – признания, что Украина воюет с "ЛДНР", а не Россией. Чтобы снять с себя санкции, Россия хочет, чтобы Украина отказалась считать РФ участником войны. Именно так, через марионеток, Россия строит свои отношения с Грузией и Молдовой, где РФ оккупировала часть территории.

Несмотря на принятие Украиной "формулы Штайнмайера", позиция Кремля не изменилась – Путин продолжает давление.

По данным "Цензор.Нет", вопросы признания "ЛДНР" офис Зеленского категорически отвергает – даже подписание формулы произошло путем направления писем сторонами, а не в качестве единого документа, чтобы подписи представителей Украины не стояли рядом с подписями главарей "ЛДНР".

Признание "ЛДНР" в какой-либо форме для Украины невозможно. И Кремль это прекрасно осознает. Условия ультиматума сохраняются.

В точно такой же тупик зашли переговоры и при Петре Порошенко. Только формулу Порошенко не подписывал в виду отсутствия у РФ всякого желания проводить выборы по украинским законам и с украинскими силами на границе.

Миротворцев Путин вводить по-прежнему не желает. Таким образом, на данный момент при сохранении такой позиции Москвы прямые переговоры между Путиным и Зеленским сохраняют смысл только в одном практическом вопросе – обмен пленными.

Такой обмен готовится. Но обмены пленными срывались очень часто, и всегда по инициативе РФ. Будем надеяться, что этот вопрос украинское руководство сможет "дожать", и переговоры с Путиным приведут к результату и освобождению еще одной части украинских заложников.

Никаких движений к установлению мира на Донбассе Путин не демонстрирует, и ни о каких встречных компромиссах в Москве на сегодняшний день речь не идет.

Юрий Бутусов, "Фейсбук"