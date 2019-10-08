Медики назвали самый полезный растительный продукт 8.10.2019, 14:18

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Несколько важных рекомендаций от специалистов.

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала самый полезный растительный продукт. Медик прокомментировала результаты исследования зарубежных коллег, которое касалось отрицательного влияния на здоровье человека сырых овощей, пишет orthodox.od.ua.

После сравнения нескольких продуктов растительного происхождения диетолог составила свою тройку лидеров. В нее вошли черника, голубика и клюква. При регулярном употреблении данных ягод снижается риск развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний, находится под контролем уровень сахара в крови. Также доказано, что черника способствует улучшению зрения и стимулирует работу почек.

Если говорить об овощах, то медик обратила внимание на помидоры. В особенности их необходимо есть мужчинам. В перечень попали различные виды капусты, в том числе брокколи, а также редька, редис, лук, имбирь, чеснок. По словам врача, если человек здоров, то овощи и фрукты можно есть в сыром виде. Однако с возрастом у многих появляются проблемы с ЖКТ, поэтому необходимо соблюдать специальную диету. Желудку становится сложнее переваривать сырые плоды, поэтому лучше употреблять их в вареном и тушеном виде.

Американские специалисты, в свою очередь, считают, что сырые овощи способствуют сокращению полезных бактерий в кишечнике. Российский диетолог убеждена, что такая пища не может навредить человеку, если употреблять ее в умеренном количестве.