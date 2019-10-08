Команда Виктора Марчика уличила Слонимский райисполком во лжи 8.10.2019, 14:31

ВИКТОР МАРЧИК

Власти нервничают и пытаются перестраховаться?

2 октября стало известно о том, что представителей команды участника избирательной кампании Виктора Марчика отказались включить в состав избирательных комиссий округа, в котором он собирал подписи, сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Решение об этом принял Слонимский райисполком. Вместе с этим, в состав комиссий были включены лояльные властям граждане, за которых не было собрано 10 подписей жителей участка, как того требует Избирательный кодекс. Соответствующая жалоба была подана в суд Слонимского района.

Заседание суда состоялось 8 октября и длилось до самого вечера. Жалобу на отказ во включении в комиссии суд предсказуемо отклонил, а жалобу на незаконное включение 11 сторонников режима после предъявления неопровержимых доказательств был вынужден удовлетворить.

- Мы словили фальсификаторов за руку на нарушении закона и будем делать это впредь, - сказал Виктор Марчик. - То, что они отказываются включать наших людей в комиссии, понятно — все видели уровень поддержки оппозиции и в Слониме, и в Зельве, и в небольших деревнях на территории 58 округа, где мы проводили пикеты по сбору подписей. Власти нервничают и пытаются перестраховаться.