Гнездо «настоящих революционеров» Иван Давыдов

8.10.2019, 14:32

Иван Давыдов

А если до серьезного дела дойдет?

Как известно, на Валдайском форуме президент Российской Федерации Владимир Путин призвал российские телеканалы умерить пыл и прекратить очернять Украину.

Написал это самое «как известно» и задумался. На самом деле — позволю себе ремарку, не относящуюся к теме нижеследующего разговора, — для тех, кто по доброй воле интересуется текущей политикой, Путин потихоньку из повестки выпадает. Он, конечно, скачет с форума на форум, произносит разнообразные речи и собирает грибы в тайге.

«Давайте я вам шишечку покажу», — с придыханием восторга пересказывают очередной афоризм президента все ведущие всех государственных телеканалов. И поясняют — президент нашел груздь, «который издревле считают в России царским грибом» (честное слово, это цитата!), а к шляпке царского гриба присохла шишечка.

Президент, в общем, производит разнообразную суету, но обсуждать его неинтересно. Увлекшись произволом, полицейские и судьи вытеснили президента куда-то на обочину информационного поля. Стоит он там с грибом в руке, рассматривает шишечку, и даже жалко его немного. Потому что настоящая новость — это не его шишечка, а то, что Даниле Беглецу оставили без изменений приговор. Два года ни за что. Это, получается, случиться может с любым. Это, к сожалению, приходится обсуждать, а не царские шишечки.

Но, предположим все же, что кто-то реплику президента касательно Украины все-таки услышал. Пропагандисты, к которым президент обращался, точно услышали. РИА «Новости» оповестило мир об отклике ведущего программы «60 минут» Евгения Попова на слова Путина. «Если мы не обсудим Украину, за нас ее обсудят солдаты НАТО», — написал Попов в своем телеграм-канале.

Тут, честно говоря, даже и не знаешь, чему завидовать. Необычайной глубине мысли ведущего Попова или его же способности выдавать искрометные шутки.

Но шутки шутками, а должны ведь они все-таки как-то реагировать на распоряжения руководства. По крайней мере, я так думал, включая в понедельник телевизор. Первый канал, бесконечная программа «Время покажет». Ее, если вы вдруг не в курсе, даже по ночам повторяют для тех, кто днем насладиться почему-то не успел. Ну, или для желающих освежить в памяти основные тезисы.

Ведущий — фамилии у него, кажется, нет, вернее, мне не удалось ее запомнить, зато имя есть, тут запомнить легко, зовут его Анатолий, как и моего маломерного кота, — клеймил позором горе-журналистов, которые лезут в личную жизнь актрисы Анастасии Заворотнюк и распространяют сплетни о состоянии ее здоровья, игнорируя требования семьи.

«Странная, конечно, тема для политического ток-шоу, — подумал я, — но это, по крайней мере, не про Украину. Им тяжело, но они стараются».

— Спекуляция! — кричал из телевизора Анатолий. — Это спекуляция! Раньше была статья за спекуляцию, а теперь нет статьи за спекуляцию!

Все-таки мой Анатолий, хоть и кот, а намного умнее телевизионного Анатолия. Есть тоже просит часто, но откровенной чуши все-таки не порет.

Телевизионный Анатолий тем временем успокоился и сказал: «А теперь давайте все-таки обсудим украинские события».

Какой-то человек в студии, специально, видимо, нанятый, чтобы изображать глупого украинца (в российском телевизоре таких несколько, они ходят с шоу на шоу, где их коллективно унижают, а временами даже и бьют, но, вероятно, неплохо при этом кормят), немедленно обозвал формулу Штайнмайера «формулой Шикльгрубера». Анатолий взвился и ринулся защищать президента ФРГ от украинского фашизма. Тема украинского фашизма увлекла собравшихся, но ненадолго. Плавно перешли на Майдан, обсудили, сколько платят тем, кто на Майдане собирается («Десять тысяч человек не могут собраться просто так!» — кипятился бесфамильный Анатолий), и решили, что Путин-то без колебаний разогнал бы эту шоблу. А вот Зеленский — не орел, хотя человек, конечно, неплохой. По-своему

.

Я переключился на другой канал и не сразу понял, что переключился. Обсуждали Украину, клеймили фашизм. Только специальный глупый украинец здесь был другой — лысый. Тот, предыдущий, который поминал Шикльгрубера, — волосатый, а этот лысый. В остальном — никаких отличий.

Российскую пропаганду мы привычно ругаем за беспринципность. Любим наблюдать, как они на лету меняют мнения по свистку из штаба. Как забывают то, что сами же говорили еще день назад, если этого требует политическая необходимость. Но вот есть же и у них, оказывается, убеждения. Перестать разговаривать об Украине они просто не могут. Даже если самый главный начальник распорядился, чтобы перестали. Тот, кого они любят, кем восхищаются, над каждым словом которого готовы медитировать часами, которого — рискну предположить — и вылизали бы с удовольствием в прямом эфире, но он, на счастье российских телезрителей, достаточно брезглив хотя бы для этого.

А наше государство постоянно ищет внутренних врагов. У нас — несмотря на все разговоры про новейшие ракеты — довольно ведь трусоватое государство. Наше государство боится собственных жителей. Видит заговоры там, где их нет. Сажает в тюрьму человека, который просто вышел из метро. Воюет с маленькими девочками, которые что-то там крамольное обсуждали в чате под чутким руководством полицейского провокатора. Разгоняет мирные демонстрации, давит независимые СМИ.

При этом выдуманные враги, на борьбу с которыми государство тратит немало сил и средств, ничего хоть сколько-нибудь опасного для государства так пока и не сделали. Зато, как теперь выясняется, на всех телеканалах окопались настоящие, невыдуманные враги государства.

Да, у них только одна (ну, помимо желания хорошо жить и качественно питаться) настоящая ценность: святое право рассуждать о происках украинских фашистов и зверствах киевской хунты. Однако за это право они, похоже, готовы биться до конца. Тут они и самому президенту уступать не собираются. Игнорируют его слова без всякого стеснения.

А если до серьезного дела дойдет? Если попытаются их по-настоящему как-то ограничить? Вернуть домой, переключить на обсуждение проблем российских? Да они, мне кажется, зальют столицу кровью, сметут ОМОН, возьмут штурмом Кремль и, разогнав всех тамошних обитателей, рассядутся чинно в Грановитой палате, чтобы поговорить, наконец, о событиях в Киеве.

Я бы на месте мыслителей из администрации президента крепко об этом задумался.

А впрочем, кажется мне почему-то, что накажут в конце концов за очернение Украины телеканал «Дождь». Кого же еще?

Иван Давыдов, «МБХ-медиа»