«Было давление на зарубежных производителей» 8.10.2019, 14:44

В суде по делу начальника управления Минздрава дает показания ключевой свидетель.

Сегодня в суде Фрунзенского района Минска показания по уголовному делу начальника управления Минздрава Людмилы Реутской дает ключевой свидетель — Лариса Рубцова. По версии следствия, она передала в качестве взятки золотые серьги, орхидеи, цветы, деньги, а также дважды за свой счет покормила Реутскую и ее коллег в ресторане, пишет tut.by.

Сегодня поддержать Людмилу Реутскую на процесс пришли ее бывшие коллеги. Увидев их, обвиняемая расплакалась и отвернулась, чтобы присутствующие не видели слез. Заседание началось с ходатайства свидетеля Ларисы Рубцовой. В пятницу по делу бывшего замминистра здравоохранения Валерия Шевчука она уже просила суд закрыть процесс, сегодня, выступая свидетелем по другому уголовному делу, снова повторила свое ходатайство. По мнению Рубцовой, СМИ оказывают на нее давление.

— С недавнего времени в СМИ постоянно звучит мое имя и оглашаются различные подробности моей жизни и работы, членов семьи. Данная информация негативно влияет на мою работу, предприятие супруга, — зачитывает ходатайство Лариса Рубцова. — Арендодатели отказывают в продлении аренды, инвесторы не хотят продолжать сотрудничать, многие коллеги и партнеры по бизнесу избегают общения, ссылаясь на то, что мое имя пестрит в интернете. Более того, из материалов дела по обвинению Валерия Шевчука мне стало известно: в данном деле были замешаны ряд бывших сотрудников силовых структур. Я опасаюсь за свою жизнь и благополучие семьи.

Также свидетель сообщила суду, что сегодня утром мужу позвонили и разорвали контракт. Рубцова это связывает с освещением процесса в СМИ.

— Оказывается давление на бизнес, семью и мужа, — уверена свидетель.

Суд не нашел оснований закрыть процесс. Лариса Рубцова — главный взяткодатель по делу Людмилы Реутской, она также была задержана в прошлом году и провела в СИЗО два месяца, затем вышла на свободу. Уголовное дело по ст. 431 УК (Дача взятки) в отношении нее было закрыто.

Рубцова — врач по образованию, после окончания БГМУ работала гинекологом, а в 2007 году стала главой представительства французской фармацевтической компании Feedmedical, которая является одной из структур компании Recordati. В августе Рубцова вышла на пенсию, на процесс пришла вместе с адвокатом.

Как она рассказывает в суде, между компанией ее мужа «Стимэнерджи» и Recordati был подписан контракт на совместную деятельность.

— В 2011 году стартовала программа по импортозамещению, и зарубежным компаниям стало тяжело работать на белорусском рынке. Возможна была только локализация, — дает показания Рубцова.

По ее словам, с Людмилой Реутской они познакомились 10 лет назад на конференции. Между ними «было взаимопонимание, но отношения при этом были деловые». Представительство компании, где была главой Рубцова, регистрировало такие лекарства как «Изофра», «Полидекса», «Полидекса с фенилэфрином», «Ломексин», «Тержинан».

— С каждым годом требования все больше и больше ужесточались. Хотя по опыту Грузии процедура регистрации проходит легко и за несколько недель, — приводит пример свидетель Рубцова.

Она вспоминает, как эксперт при очередной перерегистрации лекарства мог придраться к цвету, шрифту на упаковке либо ставил вопрос о внесении изменений в инструкцию. Так, по ее словам, было с «Тержинаном», который на рынке уже 36 лет, и не было зарегистрировано ни одного побочного эффекта в нашей стране. Тем не менее белорусский эксперт требовал убрать из инструкции слова о том, что препарат можно употреблять во время беременности и периода грудного вскармливания.

— Я это объясняю тем, что было давление на зарубежных производителей. «Тержинан» и так стал рецептурным, единственным рецептурным в своей группе, несмотря на положительные отзывы врачей и пациентов, — отмечает Лариса Рубцова.

Она уверяет суд: компании мужа оказывала только консультации, регистрацией компании «Стимэнерджи» он занимался сам, «ходил в Минздрав, как на работу», только ему там часто отказывали без объяснения причин. И тогда Лариса Рубцова пошла к начальнику управления Минздрава Реутской.

— Я жаловалась ей, просила о помощи и содействии, — рассказывает во время допроса Лариса Рубцова. — В октябре 2016 года посетила Реутскую, снова пожаловалась на отдел лицензирования и дала денег, тысячу долларов.

— В чем они были упакованы? — спрашивает прокурор.

— Ни в чем, просто стопкой, — отвечает свидетель. — Деньги положила между документами на столе. Сказала ей, что это за получение лицензии: «Пока могу, даю». Извините, перепутала, деньги положила не в документы, а в сумку. Они не были ни в пакете, ни в конверте, ни перевязаны. Просто стопка долларов купюрами по 100.

«Стимэнерджи» получила лицензию на фасовку и упаковку в 2017 году. За это, по словам Рубцовой, она передала еще тысячу долларов. Свидетель не раз повторяет: деньги никогда не передавались в конверте, купюры всегда были видны, она каждый раз показывала Реутской, что лежит в подарочном пакете.

— Какой кошмар! Как можно так врать? — слышно из зала.

Из показаний Ларисы Рубцовой следует, что первую взятку обвиняемой она передала в 2010 году, на Новый год, за регистрацию «Полидекса ушная». Все взятки якобы Реутская получала в рабочем кабинете вечером.

— Понимала, это не совсем правильное деяние. Но система была построена так, что без материальных поощрений работать будет сложно, практически невозможно, — добавляет Рубцова. — Для себя решила, что буду давать Реутской на Новый год, 8 Марта, день рождения. Приурочила это к праздникам, даря подарки, я всегда могла обратиться к человеку, чтобы мне была оказана помощь.

Свидетель просит отметить: с Людмилой Александровной она не дружила, дома у нее не была и деньги передавались ей исключительно по службе.

— О Реутской было известно, что она грамотный специалист и может решить многие вопросы: регистрацию и перерегистрацию лекарственных средств, — поясняет Рубцова.

— Какая у нее была реакция, когда передавали ей пакет?

— Отторжения точно не было.

Несмотря на то, что прошло 9 лет, свидетель уверенно называет все взятки, которые передавала Людмиле Реутской. Например, на 8 Марта в 2010 г. передала обвиняемой орхидею, Raffaello и 500 долларов. Если на покупку календарей, планингов, цветов, конфет компания выделяла деньги как на представительские расходы, то взятки Рубцова давала из своего кармана.

— Это все мои собственные деньги, которые получала в виде зарплаты и бонусов, — заявляет в суде Лариса Рубцова. — Сумму определяла по реакции, смотря как решались вопросы.

Напомним, начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмилу Реутскую обвиняют по ч. 2.3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере), санкция статьи предусматривает от 5 до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, в качестве взяток она получала от представителей коммерческих структур вино, сыр, цветы, золотые сережки, конфеты, деньги, а также дважды ужинала с коллегами за чужой счет в ресторане и делала спа-процедуры, которые оплатил знакомый. Вину Реутская признает частично.