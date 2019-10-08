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Украинские добровольцы: Если Зеленский отведет войска, мы заведем на их место тысячи

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  • 8.10.2019, 14:50
Украинские добровольцы: Если Зеленский отведет войска, мы заведем на их место тысячи
Андрей Гергерт

В Украинской добровольческой армии заявили о начале мобилизации.

Заместитель командира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт заявил, что его бойцы не намерены покидать позиции, несмотря на анонсированное разведение войск. Об этом он рассказал в эфире "PRIME:Муждабаев" на телеканале ATR.

"Как главнокомандующий президент, конечно, может отдавать приказ об отводе, о демилитаризованной зоне. А мы заявляем: мы с войны не уйдем. Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек", - сообщил Гергерт.

По его словам, в добровольческой армии объявлена мобилизация, чтобы в случае опасности "не отдать Путину ни метра украинской земли".

Гергерт также заявил, что добровльцы намерены встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить ситуацию на фронте. Однако пока договориться о встрече им так и не удалось.

Разведение войск в Золотом и Петровском Зеленский анонсировал 1 октября.

7 октября разведение войск сорвалось из-за обстрелов со стороны боевиков.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что разведение войск начнется только в случае недели тишины на участках.


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