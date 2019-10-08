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Айтишник о «либерализации» экономики: Дьявол кроется в деталях

  • 8.10.2019, 14:56
Айтишник о «либерализации» экономики: Дьявол кроется в деталях

Что не так с «IT-декретом» в Беларуси?

Бизнесмен прокомментировал заявление первого вице-премьера Александра Турчина о том, что правительство делает серьезные шаги по либерализации бизнеса, пишет «Салiдарнасць».

— Если смотреть на внешнюю картинку, можно сказать, что ситуация у нас вроде как неплохая. Создать компанию можно быстро, особых затрат не требуется, — отметил Валерий Семилетов в программе «Примус». — На самом деле в сфере услуг в Беларуси ты можешь начать вести бизнес за неделю, если не нужно лицензирование. Приняли декрет № 7, самозанятость — пожалуйста, работайте, господа! Но дьявол, как всегда, кроется в деталях. Когда ты начинаешь работать, у тебя возникают вопросы. Следом у нас принимают закон о том, что будут проверять все предприятия, где средняя зарплата ниже 400 рублей. А как это коррелирует с либерализацией?

Я понимаю, что основная масса страны живет по другим законам. И это проблема. Потому что мы, например, можем использовать элементы английского права в своей деятельности при заключении договоров, другие этой возможности лишены. И таких моментов очень много: это и социальные отчисления, и бухгалтерская отчетность.


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