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Лукашенко: Россия и Украина — это что-то единое

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  • 8.10.2019, 15:22
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Лукашенко: Россия и Украина — это что-то единое

Диктатор призвал Киев не игнорировать главарей «ЛНР» и «ДНР».

Об этом диктатор заявил на Минском диалоге, обсуждая войну на Донбассе, cообщает его пресс-служба:

- Мы готовы как близкие и родные люди сыграть ту роль, которая ими будет определена. Мы не можем стоять в стороне. Это и наша Украина. Беларусь, Россия, Украина – это что-то единое. Не хочу сказать "один народ" – это кого-то бесит. А фактически один народ. И мы воюем, не можем разобраться… И не надо говорить, что это не конфликт России и Украины. Тут осведомленные люди и эти заявления никому не нужны. Да, не надо игнорировать руководителей непризнанных "ЛНР" и "ДНР". Они есть, их избегать нельзя. Это вопрос договоренностей. Но важно, чтобы главные стороны ввязались в рассмотрение этого конфликта и приняли решение", – заявил Лукашенко.


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