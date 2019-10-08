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Путинофилы в ПАСЕ

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  • Андрей Зубов
  • 8.10.2019, 15:47
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Путинофилы в ПАСЕ

Европе было бы полезно знать своих «героев».

В четверг 3 октября в Парламентской ассамблее Совета Европы прошли дебаты о летних событиях в Москве — фальсификации выборов, силовых разгонах мирных манифестаций граждан, протестовавших против фальсификаций, лживых обвинений в массовых беспорядках, кривосудных приговорах к лишению свободы ни в чем не повинных людей.

Фракция либералов и демократов предложила включить в повестку работы сессии срочные дебаты. Такая формула предполагает, кроме обсуждения, принятие резолюции и создание наблюдательной комиссии. Но в Бюро ПАСЕ, в обычном для этого органа закрытом режиме, срочные дебаты заменили на текущие, что не предполагает ни резолюции, ни комиссии — поговорили и разошлись. Российская делегация восприняла это с удовлетворением.

Дебаты состоялись. Депутаты от Европейской народной партии (христианские-демократы), от либералов и от ряда иных групп резко критиковали российское правительство. Российские депутаты, недавно возвращенные в ПАСЕ, активно убеждали коллег из иных стран, что проблема вовсе надуманная. И некоторых им удалось убедить. Впрочем, большинство делегатов вовсе проигнорировали эти дебаты. Выступавших было совсем немного. Каковы итоги?

1. Среди европейских политиков есть люди глубоко и серьезно встревоженные усилением диктатуры в России. Эти люди — друзья России, делающие то немногое, что в их силах, для восстановления демократии и прав человека в этой стране.

2. Среди европейских политиков немало и тех, которые враждебны любой критике путинского режима. Попрание свобод российских граждан, российской Конституции ими одобряется, скорее всего потому, что им близок стиль властвования кремлевского тирана, а также и из-за выгод, которые сулит торговля с Россией. Являясь путинофилами, эти политики — откровенные русофобы. Но они также и враги демократии как таковой. Если они достигнут власти в своих странах, то, скорее всего, будут стремиться подражать Путину в популизме и в презрении к правам и свободам граждан. Именно такие политики сорвали серьезное обсуждение московских событий этого лета в ПАСЕ.

3. Большинству европейских политиков русские события не интересны. Большие серьезные общемировые и общеевропейские проблемы от них далеки. Они не видят среднесрочных и долгосрочных результатов событий, не понимают, что превращение России в клептократическую диктатуру станет очень дурным примером для Европы и может быстро инфицировать ее. Печальных последствий для своих собственных стран в московских событиях лета 2019 года они тоже не видят, хотя последствия эти вполне очевидны, а кое-где, например, в Венгрии, они стали уже проявляться.

4. И, наконец, последнее. Самыми жестокими русофобами оказались (как и ожидалось) члены российской делегации. Защищая власть, оправдывая ее насилие над согражданами, российские депутаты ПАСЕ перечеркивают те фундаментальные принципы, которые лежат в основании Совета Европы — защита прав человека, прав больших и малых народов. Оправдывая произвол над гражданами России кремлевских властей, российская делегация сама ставит себя вне духа ПАСЕ. Это, увы, ожидаемо. И печально, что ряд европейских политиков в этом солидарны с господами из России. Жаль, что Бюро ПАСЕ заседает в закрытом режиме. Европе было бы полезно знать своих «героев».

Андрей Зубов, «Фейсбук»


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