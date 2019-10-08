Комитет Европарламента одобрил кандидата в еврокомиссары от Польши 8.10.2019, 15:35

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Голосование по всему составу Европейской комиссии нового созыва пройдет в Страсбурге 23 октября.

Комитет по сельскому хозяйству Европарламента во вторник, 8 октября, рекомендовал Януша Войцеховского на должность еврокомиссара по вопросам сельского хозяйства, передает «Польское радио».

На форуме комитета состоялась сегодня повторное слушание кандидата от Польши, которое стало основой для положительной рекомендации польского кандидата.

Польский евродепутат оказался в группе более чем 20 кандидатов в еврокомиссары , которые до сих пор также получили положительные рекомендации отраслевых парламентских комитетов. Голосование по всему составу Европейской комиссии нового созыва пройдет на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге 23 октября. 64-летний Януш Войцеховский является представителем Польши в Европейском суде аудиторов в Люксембурге.