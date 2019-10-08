закрыть
8 октября 2019, вторник, 17:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В космосе впервые вырастили мясо

5
  • 8.10.2019, 16:15
  • 1,248
В космосе впервые вырастили мясо

Образцы телячьих клеток были взяты на Земле и доставлены на МКС.

Израильской компании впервые удалось вырастить телятину в космосе. Как сообщает The Guardian (перевод — zn.ua), образцы телячьих клеток были доставлены на МКС, где из них в лабораторных условиях вырастили мышечную ткань.

Отмечается, что стартапу Aleph Farms удалось вырастить кусок мяса на высоте 399 километров, вдали от любых натуральных ресурсов. Эксперимент начался 26 сентября в российском сегменте станции. В результате с помощью специального 3D-принтера в условиях микрогравитации удалось вырастить небольшой фрагмент мышечной ткани.

Отмечается, что это достижение поможет развить отрасль, которая стремится обеспечить людей всеми необходимыми пищевыми ресурсами без вреда для окружающей среды. Кроме того, в дальнейшем оно поможет обеспечивать мясом тех, кто будет совершать долгосрочные полеты в космос.


популярное за неделю

Мнение

У атамана нет золотого запаса
У атамана нет золотого запаса Константин Скуратович
Есть ли жизнь на пенсии?
Есть ли жизнь на пенсии? Михаил Пастухов
Казалось, при чем тут Лукашенко
Казалось, при чем тут Лукашенко Андрей Санников
Хопіць гуляць у «жмуркі»!
Хопіць гуляць у «жмуркі»! Сяргей Законнікаў