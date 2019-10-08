В космосе впервые вырастили мясо 5 8.10.2019, 16:15

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Образцы телячьих клеток были взяты на Земле и доставлены на МКС.

Израильской компании впервые удалось вырастить телятину в космосе. Как сообщает The Guardian (перевод — zn.ua), образцы телячьих клеток были доставлены на МКС, где из них в лабораторных условиях вырастили мышечную ткань.

Отмечается, что стартапу Aleph Farms удалось вырастить кусок мяса на высоте 399 километров, вдали от любых натуральных ресурсов. Эксперимент начался 26 сентября в российском сегменте станции. В результате с помощью специального 3D-принтера в условиях микрогравитации удалось вырастить небольшой фрагмент мышечной ткани.

Отмечается, что это достижение поможет развить отрасль, которая стремится обеспечить людей всеми необходимыми пищевыми ресурсами без вреда для окружающей среды. Кроме того, в дальнейшем оно поможет обеспечивать мясом тех, кто будет совершать долгосрочные полеты в космос.