закрыть
8 октября 2019, вторник, 17:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Глава делегации Европарламента по связям с Беларусью спас ребенка из горящего автомобиля

  • 8.10.2019, 16:28
  • 1,120
Глава делегации Европарламента по связям с Беларусью спас ребенка из горящего автомобиля
Роберт Бедронь

После спасения людей Роберт Бедронь принялся тушить авто.

В Польше пожарные из добровольческой бригады рассказали, как лидер партии «Весна» и глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберт Бедронь вытащил водителя и его двухлетнего сына из горящего автомобиля, пишет Onet.pl.

После спасения людей из горящего автомобиля, который врезался в фуру, польский политик «как настоящий пожарный» начал тушить пламя огнетушителем.

Перед отъездом Роберт Бедронь похвалил пожарных за то, что они очень быстро приехали и за их работу.


популярное за неделю

Мнение

У атамана нет золотого запаса
У атамана нет золотого запаса Константин Скуратович
Есть ли жизнь на пенсии?
Есть ли жизнь на пенсии? Михаил Пастухов
Казалось, при чем тут Лукашенко
Казалось, при чем тут Лукашенко Андрей Санников
Хопіць гуляць у «жмуркі»!
Хопіць гуляць у «жмуркі»! Сяргей Законнікаў