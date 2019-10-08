Глава делегации Европарламента по связям с Беларусью спас ребенка из горящего автомобиля 8.10.2019, 16:28

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Роберт Бедронь

После спасения людей Роберт Бедронь принялся тушить авто.

В Польше пожарные из добровольческой бригады рассказали, как лидер партии «Весна» и глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберт Бедронь вытащил водителя и его двухлетнего сына из горящего автомобиля, пишет Onet.pl.

После спасения людей из горящего автомобиля, который врезался в фуру, польский политик «как настоящий пожарный» начал тушить пламя огнетушителем.

Перед отъездом Роберт Бедронь похвалил пожарных за то, что они очень быстро приехали и за их работу.