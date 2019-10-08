Как контролеры останавливают автобусы жезлами, чтобы проверить талон 26 8.10.2019, 16:25

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Уже сегодня контролеры в Минске начали проверять оплату проезда в общественном транспорте по-новому.

Они могут тормозить автобусы на тех остановках, которые те обычно проезжают. Tut.by посмотрел, как это работает.

Вчера сообщалось, что с 8 октября контролеры в Минске смогут останавливать общественный транспорт не только на специальных остановках, но и в любой момент на пути, подняв жезл — такой, как у Транспортной инспекции. Но до настолько внезапной проверки дело еще не дошло.

Жезлы у контролеров сегодня действительно появились, но останавливают ими пока только экспрессы и скоростные автобусы, которые обычно пропускают некоторые остановки на своем пути.

— Можем стоять только на остановках, потому что в других местах это противоречит правилам дорожного движения, ни один водитель не остановится, на такое не пойдет, — рассказывает контролер пассажирского транспорта Александр Бабуркин.

Бригада Александра Бабуркина вышла на смену в 13.00 с диспетчерской станции «Карастояновой». На четыре человека в бригаде — один сигнальный жезл. Сначала у контролеров задача — найти такую остановку, которую в обычное время автобусы проезжают.

— Будем ждать 76-й экспресс. На отрезке «Театральный» — «Новинки» у нас есть автобусы 68, 68 В, 105, которые останавливаются на Щедрина, а потом пропускают две-три остановки. Их как раз там можно и проверить, — говорит Александр Бабуркин.

Сначала контролеры подъезжают до остановки «Киевский сквер», там дожидаются экспрессного автобуса № 76. Один из проверяющих машет жезлом — водитель автобуса останавливается и открывает только одну дверь — переднюю. То есть выйти, завидев контролера, заяц не сможет.

— В автобусах МАЗ-215 изготовитель не предусмотрел возможности открывать только переднюю дверь, они открываются одновременно, — рассуждают контролеры. — Такие останавливать бессмысленно — все безбилетники выйдут.

Механизм такой: водитель открывает переднюю дверь, контролеры заходят, блокируют компостеры и валидаторы. Транспорт не стоит на месте, служба проверяет оплату в пути.

На жезл контролера водитель автобуса должен среагировать, но не в ущерб дорожной ситуации.

— Если водитель уже находится на второй полосе и не может выехать на первую — ясно, что он не будет останавливаться, — говорит Александр Бабуркин.

В первом экспрессном автобусе, который остановился по сигнальному жезлу, у трех пассажиров нет билетов. Контролеры выходят с ними на ближайшей остановке. Один из безбилетников признается:

— Ожидал, что контролеры как раз сегодня могут так проверить билеты, как чувствовал!

Другой пассажир объясняет, что билет, когда вошел в автобус, пытался купить, но у водителя не было сдачи с десяти рублей.

— По правилам автомобильных перевозок пассажир обязан зайти в переднюю дверь и подойти к водителю за билетом, а он только шел за билетом из середины салона, когда мы остановили экспресс, — говорит Александр Бабуркин.

— В электрическом транспорте, кстати, по-другому: там пассажир должен оплатить проезд в течение одной остановки.

Штраф — 12 рублей 75 копеек. Два из трех пассажиров соглашаются заплатить деньги сразу, еще один должен уплатить штраф по квитанции в течение 30 дней.

Еще два безбилетника — в экспрессном автобусе № 89.

— Пять человек с двух машин — это больше, чем обычно. Думаю, эффект будет. Вот в 89-м автобусе девушка говорит: «Ой, а я не успела заплатить!». А почему вы не успели заплатить, если по правилам должны это сделать сразу? — подытоживает контролер.