Ядерный гамбит Александр Гольц

8.10.2019, 16:39

Александр Гольц

Китай все громче заявляет о себе как о ядерной державе.

Встречи Владимира Путина с избранными иностранными спецами по России, объединенными в клубе Валдай, традиционно приносят сенсации. В ходе этих встреч главный начальник страны позволяет себе выйти за рамки дипломатического протокола и дает слушателям тему для обсуждения на весь следующий год. Так в 2018-м Владимир Путин пожелал обсудить тему ответно-встречного ядерного удара. Эта концепция заключается в том, что российские спутники и наземные станции предупреждения о ракетном нападении своевременно фиксируют массированный пуск американских ракет в направлении РФ. В результате российские ракеты будут запущены еще до того, как американские боеголовки взорвутся на территории России. Рассуждая о перспективах ядерной войны и, стало быть, неизбежной гибели планеты, Путин решил пошутить. В результате россияне попадут в рай (очевидно, потому что будут своевременно предупреждены о грядущей гибели), а американцы не успеют помолиться и будут гореть в аду. В Вашингтоне тогда задумались относительно адекватности Кремля.

И вот новое заседание клуба Валдай. И новая сенсация. Оказывается, компанию в раю россиянам составят китайцы. «Не знаю, большой тайны, наверное, не открою, всё равно это станет ясно: мы сейчас помогаем нашим китайским партнёрам создать систему СПРН — систему предупреждения о ракетном нападении. Это очень серьёзная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность Китайской Народной Республики. Потому что сейчас такую систему имеют только США и Россия», — поведал Владимир Путин. То есть в обозримом будущем у КНР появится возможность нанести ядерный удар по США в случае, если китайская система СПРН подаст сигнал о ракетной атаке против Китая.

Прокремлевские эксперты немедленно принялись рассказывать о том, как появление с российской помощью у КНР системы предупреждения о ракетном нападении укрепит стратегическую стабильность. Спору нет, китайско-российское сотрудничество в области СПРН свидетельствует о том, что достигнут небывалый уровень взаимного доверия. Ведь речь идет об одной из самых секретных сфер военной деятельности. Знание о СПРН друг друга дает детальное понимание алгоритма действия партнера в самых критических ситуациях. И не исключено, что и потенциальную возможность вмешательства в эти действия. Как смогла выяснить газета Ведомости, Россия уже заключила контракт на разработку программного обеспечения стоимостью 60 миллионов долларов.

Если же речь зайдет о сопряжении систем СПРН двух стран, то это может обернуться созданием элементов еще одной глобальной системы противоракетной обороны, параллельной той, что создают США. Именно американская система ПРО является почти двадцать лет источником подозрений Москвы в адрес Вашингтона. Коварные американцы, планируют, мол, нанести первый ядерный удар, а потом перехватить российские ракеты, пущенные в ответном ударе.

Теперь же с российской помощью Китай может стать третьим участником этого гамбита. До недавнего времени он предпочитал роль стороннего наблюдателя, утверждая, что его ядерный потенциал слишком мал по сравнению с ядерными силами России и США. Но сейчас Китай все громче заявляет о себе как о ядерной державе. Только что на параде в Пекине в честь 70-летия КНР были впервые продемонстрированы подвижные стратегические ракетные комплексы Дунфэн-41, гиперзвуковые ракеты малой и средней дальности, ракеты для атомных подводных лодок. В этих условиях появление у Китая системы СПРН способно подстегнуть уже начавшуюся гонку вооружений.

Еще одно важное обстоятельство. Многие эксперты считают саму концепцию ответно-встречного удара, основанную на наличии системы СПРН, наиболее дестабилизирующей. Ведь после поступления сигнала о ракетном нападении у лидера страны есть лишь 20−30 минут на принятие решения об ответном ударе. А СПРН неоднократно ошибалась. С 1977 по 1984 год американские системы предупреждения о ракетном нападении генерировали 20 784 ложных сигнала об атаке на Соединенные Штаты. Так что с появлением СПРН шансы китайцев на рай решительно повышаются…

Александр Гольц, «Ежедненвый журнал»