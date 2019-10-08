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Глава Генштаба ВСУ: В ходе разведения войска отойдут на позиции 2016 года

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  • 8.10.2019, 17:06
Глава Генштаба ВСУ: В ходе разведения войска отойдут на позиции 2016 года
Руслан Хомчак

В случае нарушений украинские войска вернутся обратно.

В результате разведения войск возле Петровского Донецкой области и Золотого Луганской области украинские военные отойдут на позиции, которые занимали три года назад. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак во время рабочей поездки в район проведения операции Объединенных сил, информирует пресс-служба Минобороны 7 октября, пишет "Гордон".

"Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые произошло разведение сил в упомянутом районе. Подразделения ВСУ и в дальнейшем будут полностью контролировать ситуацию", – заявил он.

Хомчак добавил, что разведение войск должно произойти зеркально, на расстояние одного километра от линии соприкосновения в обе стороны.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что украинские военные отойдут на расстояние, которое в случае нарушения договоренностей боевиками позволит ВСУ сразу же вернуться обратно.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.


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