Путин поручил проработать вопрос сближения законов России и Беларуси 2 8.10.2019, 17:10

Поручение передано ключевым министерствам.

Владимир Путин поручил до 1 января 2020 года проработать возможность синхронизации российского и белорусского законодательства в разных сферах, выяснил РБК. Поручение дано в рамках так называемой программы интеграции двух стран.

Путин дал поручение федеральным органам исполнительной власти проработать вопрос синхронизации законодательства России и Беларуси в различных сферах, сообщил журналистам источник, близкий к российскому правительству. Поручение должно быть выполнено до 1 января 2020 года. Оно направлено в ключевые министерства.

Информацию о поручении президента и сроке до 1 января подтвердил и другой источник, близкий к правительству. Он уточнил, что каждое ведомство должно подготовить предложения по своему направлению (например, Минфин — по вопросу гармонизации налоговых систем).

Пресс-служба Минфина России подтвердила, что министерство уже приступило к выполнению поручения. «Вопрос прорабатывается», — сообщили в Минфине на вопрос, начало ли ведомство проработку вопроса о синхронизации законодательных систем России и Беларуси.

Также журналисты направили запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.