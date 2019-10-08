Посол США в Варшаве: Визы для поляков отменят до 1 января 8.10.2019, 17:16

Речь идет об отмене туристических и бизнес-виз на срок до 3 месяцев.

Поляки смогут путешествовать в США без виз не позднее 1 января следующего года. Об этом заявила американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер, пишет «Польское радио».

В пятницу, 4 октября, президент США Дональд Трамп сообщил о включении Польши в программу безвизового режима. Это означает, что Польша выполнила все необходимые условия, что позволило начать процедуру отмены виз для поляков. Этим процессом будет руководить Департамент национальной безопасности, именно он в конечном итоге проинформирует американский конгресс об отмене виз для поляков.

По утверждению посла США в Варшаве Джорджетт Мосбахер, это произойдет не позднее конца года.

«Я уверена, что мы сделаем это не позднее конца года. Может быть, раньше, но я не люблю обещать чего-то, в чем не до конца уверена, поэтому говорю, что это произойдет к концу года. Таким образом, 2020 год станет годом, когда поляки смогут путешествовать между Польшей и США без виз», - сказала американский посол.

При этом она уточнила, что речь идет об отмене туристических и бизнес-виз на срок до 3 месяцев. Во всех остальных случаях полякам все же придется подавать заявление на визу.