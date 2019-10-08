Ученые нашли «простейший» способ борьбы с глобальным потеплением 7 8.10.2019, 17:25

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Специалисты из Кембриджского университета провели исследование.

Ученые провели исследование и выяснили, что сокращение мясных блюд в рационе в школьных и университетских столовых может уменьшить количество мировых выбросов парниковых газов. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в PNAS, пишет liga.net.

Ученые из Кембриджского университета отмечают, что на животноводство приходится примерно 15% мировых выбросов углекислого газа.

Они провели исследование, проанализировав 94 000 вариантов питания, и обнаружили, что при увеличении количества вегетарианских блюд с одного из четырех до двух из четырех доля приобретаемых растительных продуктов питания возрастает на 40-80%.

"Переход на диету, основанную на растительных продуктах, - один из наиболее эффективных способов сокращения воздействия пищи на окружающую среду", - заявляет экоактивистка Эмма Гарнетт.