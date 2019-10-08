На одного педиатра в Беларуси - 800 детей 3 8.10.2019, 17:38

Дефицит детских врачей в стране больше 25%.

И это с учетом того, что в последние годы укомплектованность врачами-педиатрами увеличилась и составляет 74,3%. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Людмила Легкая, пишет kp.by.

Лучше всего детскими врачами обеспечена Гродненская область, сложнее всего - в Могилевской. Всего в стране3,5 тыс. педиатров.

- Для улучшения ситуации с нехваткой педиатров принимаются меры. В Гомельском и Витебском медицинских университетах у нас нет педиатрического факультета, поэтому уже третий год подряд там в субординатуру по педиатрии дополнительно направляются студенты лечебного факультета. В последние два года увеличен набор на педиатрические факультеты, увеличен целевой набор. Формируется прогноз потребности на 5 и 10 лет по врачам педиатрического профиля, - пояснила представитель Минздрава.