Aftonbladet: Грета Тунберг угрожает российской экономике 3 8.10.2019, 17:51

ГРЕТА ТУНБЕРГ

ФОТО: STEPHANIE KEITH/GETTY IMAGES

И Китай, и Россия боятся экологического движения.

Русские лояльные режиму СМИ и президент Владимир Путин единым фронтом пошли в атаку на Грету Тунберг (Greta Thunberg).

Они беспокоятся, что климатические протесты могут уменьшить спрос на нефть, считает эксперт по России Ян Лейонйельм (Jan Leijonhielm). «Грета бьет по жизненно важному элементу российской экономики», — говорит он изданию Aftonbladet, (перевод —inosmi.ru).

После того как 23 сентября Грета Тунберг выступила с речью перед Генеральной ассамблеей ООН, в русских СМИ появилось множество негативных комментариев о 16-летней девушке. Например, в «Российской газете», «Известиях» и «Комсомольской правде», а также на Первом канале телевидения. Все они поддерживают режим. Но аналогичные комментарии появились и в независимых изданиях вроде «Коммерсанта» и «Новой газеты».

Наиболее резко выступил Михаил Леонтьев на Первом канале:

«Любые сомнения о степени влияния человека на климатические изменения, даже не смеют питать, когда речь идет об исступленной псевдорелигиозной вере. Больная девочка, одинаковым образом предельно глупая и предельно искренняя, — идеальный пророк новой тоталитарной волны. По сути, речь идет о суррогате религии. Что-то вроде радикального исламизма для постхристианского Запада, — сказал он и продолжил: — Крупнейшие мировые корпорации уже боятся вякнуть что-то поперек экологического терроризма, под прицел которого в первую очередь попала энергетика, хотя весь, например, нефтегазовый сектор дает менее 4% пресловутых „выбросов"».

Российский президент Владимир Путин назвал Тунберг человеком, которого используют в чужих интересах. На энергетическом форуме Путин заявил, что она — «плохо информированный подросток», как передавало новостное агентство Reuters.

«Я уверен, что Грета — девочка добрая и искренняя. Но когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах, даже для достижения столь благородных целей, это достойно лишь осуждения», — сказал Путин.

«Российская газета» написала, что за Гретой стоят неизвестные могущественные силы:

«Эл Гор и Джордж Сорос, возможно, не участвуют напрямую в раскрутке Греты, но проекты, в которые они вкладывают большие деньги, направлены именно на поддержку лидеров вроде нее».

«Родители позволяют глобалистам использовать Грету»

«Российская газета» заканчивает статью цитатой с дружественного «Шведским демократам» (шведская националистическая партия — прим. перев.) сайта Samhällsnytt:

«Шведская социальная служба обеспокоена явным нервным тиком Греты во время эмоционального выступления перед Генеральной ассамблеей ООН. В социальную службу тут же поступили заявления, что ее родители позволяют глобалистам использовать свою дочь и что она выглядит измученной и психологически истощенной. Есть даже подозрения, что она подвергалась насилию, которое разрушило ее детство».

В «Комсомольской правде» выступил политолог и публицист Георгий Бовт: «Кто этим манипулирует и кто раскручивает проект Грета Тунберг, я не знаю. Но ясно, что за это платят большие деньги».

В газете «Известия» российский сенатор Константин Косачев написал, что США больше не должны принимать у себя собрания ООН. О Грете он сказал:

«Сознательно не хочу вдаваться в суть „Грета-шоу" на полях Генеральной ассамблеи ООН, поскольку ну слишком явной была политическая заинтересованность в намерении заглушить экзальтированно поданной экологической темой более жесткие проблемы Запада».

«Почему всем нравится, когда школьники грубят президентам и канцлерам»

Независимая бизнес-газета «Коммерсант» задалась вопросом: «Почему всем нравится, когда школьники грубят президентам и канцлерам?»

В независимой «Новой газете» публицист Юлия Латынина описала выступление Греты в ООН как «бессодержательную и инфантильную речь неуравновешенного подростка». Затем она сравнила словесную атаку 16-летней девушки на взрослых с культурной революцией в Китае, где коммунистический режим разрешает детям унижать и бить идеологически «неправильных» учителей.

В то же время кое-кто хвалил Грету Тунберг и в российских СМИ. Например, заклятый враг Владимира Путина оппозиционный политик Алексей Навальный сказал в своем канале в Ютьюбе: «Демонстрации — это естественное движение, за которым никто не стоит. Это просто дети, которые хотят действовать политически».

«Известная манера говорить о еврейском мировом заговоре»

Ян Лейонйельм, бывший руководитель российских исследований в Институте Тотальной обороны, комментирует российскую критику Греты:

«Многие склонны связывать разные явления с какими-то скрытыми силами. Джорджа Сороса не только в Венгрии, но и в России называют могущественной и злой силой, которая оказывает огромное влияние на многое из того, что случается в мире. Такую точку зрения можно услышать даже в интеллектуальных кругах — о том, что это еврейский мировой заговор».

Он не удивлен, что в российских СМИ процитировали Samhällsnytt:

«По другим темам российские СМИ тоже охотно цитируют близкие к „Шведским демократам" источники, в первую очередь стремясь доказать, что шведское общество близко к краху».

Лейонйельм добавляет, что в России прошло несколько масштабных экологических демонстраций: «Это движение, к которому уже инстинктивно стали относиться плохо. Режим больше всего боится масштабных неконтролируемых демонстраций». «Кроме того, Грета ведь бьет по жизненно важному элементу российской экономики. Есть опасения, что в перспективе из-за нее уменьшится спрос на нефть».

Ян Лейонйельм: Скорее они сами действуют в духе своего шефа. Им не нравится, что какой-то человек внезапно приобрел столько влияния и призывает к демонстрациям по всему миру. Любую форму глобализации воспринимают как угрозу.

«И Китай, и Россия обеспокоены экологическим движением»

По его мнению, критика в адрес Греты в независимой газете «Коммерсант» может быть связана с тем, что газета близка к бизнесу и промышленности. А вот статья в «Новой газете» его удивила.

«Это не похоже на то, что обычно пишет „Новая газета". Статья кажется глубоко личной эмоциональной реакцией».

По мнению Кеннета Форслунда (Kenneth G Forlsund), председателя парламентского комитета по иностранным делам, российская реакция в первую очередь связана со страхом, что молодежь еще активнее начнет выходить на демонстрации. Страх перед экологическим движением будет только расти.

«Я думаю, экологическое движение беспокоит и Китай, и Россию, ведь оно может лечь в основу будущего демократического движения в обеих странах. Демократическое движение в Швеции изначально выросло из общества трезвости и активистов в пользу свободы вероисповедания. Когда люди объединяются в организации, они начинают смотреть на вещи в более общей перспективе и требовать других прав», — говорит Форслунд.