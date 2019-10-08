Вслед за школами ограничение на использование телефонов ввели в колледже 4 8.10.2019, 17:57

Их нужно сдать перед занятиями.

Вслед за школами ограничение на использование мобильных телефонов ввели и в учреждении профессионально-технического образования. О принятом новшестве агентству «Минск-Новости» рассказал директор Минского государственного профессионально-технического колледжа железнодорожного транспорта им. Е. П. Юшкевича Андрей Стригельский.

— Действительно, неделю назад во всех учебных кабинетах и производственных мастерских учреждения были установлены специальные деревянные боксы с пронумерованными ячейками, предназначенные для хранения мобильных устройств. Перед началом занятий учащиеся складывают туда свои смартфоны, предварительно отключив звук или питание, — сказал Андрей Стригельский.

По словам руководителя учебного заведения, учащиеся отнеслись к новшеству с пониманием.

— Соответствующее решение было принято на совете колледжа. И педагоги, и учащиеся, и администрация учреждения посчитали, что такой способ будет наиболее эффективным для того, чтобы повысить качество обучения и чтобы ребята не отвлекались во время занятий.