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В Европарламенте определили трех финалистов премии Сахарова

  • 8.10.2019, 18:07
В Европарламенте определили трех финалистов премии Сахарова

Лауреата выберут спикер Европарламента и председатели всех фракций.

Список финалистов был сформирован на общем заседании комитетов по иностранным делам и по развитию Европарламента в Брюсселе во вторник, 8 октября. Голосование было тайным, поэтому неизвестно, сколько голосов получил тот или иной финалист, передает DW.

В итоге в список лидеров, среди которых будут выбирать лауреатов, вошли две бразильские правозащитницы - Мариэль Франку (была убита в марте 2018 года) и Клауделисе Силва дос Сантос, а также борец за права индейцев Бразилии вождь Раони. Кроме того, в шорт-лист попали экономист Ильхам Тохти, отстаивающий права уйгурского меньшинства в Китае, и группа из пяти кенийских студентов The Restorers, создавшая мобильное приложение для девушек, ставших жертвами женского обрезания.

Лауреата из этого шорт-листа выберут спикер Европарламента и председатели всех фракций. Его имя огласят 24 октября. Вручать премию Сахарова планируют 18 декабря на пленарном заседании в Страсбурге.


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