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На берегу Черного моря нашли древний клад

  • 8.10.2019, 18:20
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На берегу Черного моря нашли древний клад

Клад могли спрятать во время нападения гуннов на древний город Маркианополь.

Болгарские археологи нашли клад V века на черноморском побережье, сообщает mir24.tv со ссылкой на The Sofia Globe.

Раскопки проходили в городке Девня. В общей сложности археологи обнаружили 16 золотых и более 20 бронзовых монет, относящихся к этому периоду. Наиболее ценными являются золотые монеты с изображением императора Феодосия II и двоюродного брата императора Валентиниана III.

По словам эксперта краеведческого музея Варны Христо Кузова, клад могли спрятать во время нападения гуннов на древний город Маркианополь.


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