Медведев поручил Орешкину срочно найти рецепт экономического чуда РФ 8.10.2019, 18:53

Дмитрий Медведев

Цели экономического развития РФ трещат по швам.

Темпы экономического роста в России остаются неудовлетворительными, констатировал премьер РФ Дмитрий Медведев на совещании с членами правительствах в Горках, передает finanz.ru.

По итогам прошлого года, вопреки всем прогнозам, Росстат зафиксировал рекордный за 5 лет скачок ВВП на 2,3%, а в этом году «показатели пока ещё более слабые», заявил премьер: экономика замедлилась втрое и даже скромную цель Минэкономразвития выполнить не смогла - вместо 1,3% роста к концу полугодия удалось получить лишь 0,7%.

«Такой рост является недостаточным, это для всех очевидно», - заявил Медведев собравшимся министрам.

«Чтобы изменить макроэкономическую динамику и увязать ее с прогнозом», по мнению премьера, нужен еще один план ускорения экономики - «пакет дополнительных решений, которые необходимо принять в ближайшее время» будет готовить Минэкономразвития.

План, как учтонил Медведев, должен «компактным, логичным, с целевыми показателям, сроками, с ответственными за выполнение».

«Это не должно быть просто повторением нацпроектов и госпрограмм. Это должны быть меры по стимулированию экономического роста», - подчеркнул премьер РФ.

Конкретные шаги по улучшению делового климата, снижению административной нагрузки, повышению эффективности государственного сектора, меры по увеличению несырьевого экспорта, стимулы для ускорения технологического развития, перечислил Медведев ингредиенты плана.

Деньги найдутся, и это будут деньги ФНБ. На 1 октября в фонде накопилось 8 триллионов рублей, которые «нужно использовать с максимальной отдачей», заявил Медведев.

Эту отдачу, по его словам, должны почувствовать люди, для которых пока показатели экономического роста остаются абстракцией. «И вообще нет задачи во что бы то ни стало «натягивать» красивые цифры, если они в конечном счёте ни к чему не ведут», - резюмировал Медведев.

Обеспокоенность премьера, тандему которого с Владимиром Путиным в этом году исполнилось 11 лет, понтяна: в мае он подписал план достижения 10 «национальных целей развития», а уже в сентябре правительство вынуждено признать, что половина показателей на 2019 год будут провалены.

Вместо сокращения бедности с 12,9% до 12%, фиксируется ее рост: на конец первого квартала за «чертой» оказались 14,3% населения, или 21,6 миллиона человек.

Вместо увеличения падает несырьевой экспорт: по плану его нужно было нарастить с 214 до 230 млрд долларов год, но по факту получится не более 210 млрд.

Цель по росту доходов населения (0,5%) пришлось снизить практически до нуля (0,1%) после того, как во втором квартале люди обеднели еще на 1,3%.

Настоящей катастрофой оборачивается нацпроект «Демография», требующий остановить вымирание страны к 2024 году. Вместо сокращения естественной убыли населения (с 224 до 219 тысяч человек), наблюдается ее скачок - на 27% относительно прошлого года и на 110% по сравнению с 2017-м, признало МЭР.

По мере того, как план «прорыва» превращается в план провала, чиновники ищут «козла отпущения», на которого будут свалены все беды. Мишенью ГосДумы стал Орешкин, которого обвинили в «рисовании» статистики. Орешкин обвиняет ЦБ, который надул, по его словам, «кредитный пузырь». А ЦБ - Минфин, задерживающий расходы по нацпроектам.

Россия попала в классическую налоговую ловушку: страдающий ожирением федеральный бюджет вытягивает из реального сектора последние ресурсы: после кратковременного повышения сборов налогооблагаемая база сокращается; чтобы удержать поступления, налоги приходится повышать снова, и ситуация замыкается в порочный круг.

Так было в странах Латинской Америки в конце прошлого века, рассказывает доцент кафедры экономтеории КемГУ Наталья Дятлова: стагнация экономики привела к тому, что в начале 2000х у Аргентины, Бразилии и Венесуэлы уровень ВВП на душу населения был таким же, как и в начале 1980х.

Впрочем, авторитарные режимы не заинтересованы в стабильном экономическом росте, рассуждает Дятлова: богатеющей средний класс начинает предъявлять претензии и становится головной болью.

«Зрелому авторитаризму приходится поддерживать не рост, а стабильность и активно заниматься внутренним перераспределением», - констатирует она.