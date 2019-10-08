закрыть
8 октября 2019, вторник, 22:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Завтра в Беларуси ожидается до +15 градусов

  • 8.10.2019, 19:17
  • 1,088
Завтра в Беларуси ожидается до +15 градусов

На территории страны сохранится облачная погода.

На территории Беларуси 9 октября будет немного теплее, однако во всех регионах пройдут дожди, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

На территории страны сохранится облачная погода, на протяжении суток прогнозируется высокая вероятность осадков — от 70 до 90 %. Ожидается порывистый ветер, до 14 м/с.

Днем воздух прогреется в Витебске, Могилеве и Гомеле до +11 °C, в Гродно — до +12… +14 °C, в Бресте — до 15 тепла.


популярное за неделю

Мнение

Куды ён нас завёў?
Куды ён нас завёў? Сяргей Салаўёў
У атамана нет золотого запаса
У атамана нет золотого запаса Константин Скуратович
Есть ли жизнь на пенсии?
Есть ли жизнь на пенсии? Михаил Пастухов
Казалось, при чем тут Лукашенко
Казалось, при чем тут Лукашенко Андрей Санников