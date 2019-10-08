Ученые подсчитали, насколько собаки продлевают жизнь хозяевам 13 8.10.2019, 19:19

3,113

Собаки оказывают позитивный эффект на сердечно-сосудистую систему своих владельцев.

Группа ученых опубликовала в журнале Американской кардиологической ассоциации результаты исследования о влиянии домашних собак на сердечно-сосудистую систему их хозяев, передает liga.net.

Каролин Крамер, Садия Мехмуд и Рене Суэн пришли к таким выводам:

Риск преждевременной смертности от всех причин у владельцев собак на 24% ниже, чем у тех, кто ими не владеет;

Вероятность смерти от проблем с сердечно-сосудистой системой у собственников псов меньше на 31%.

Другая же группа ученых из университета Уппсалы в Швеции в этот же день опубликовала результаты схожего исследования. Ее члены отмечают, что решение завести собаку может на 33% сократить риск преждевременной смерти одинокого человека. Причинами такого эффекта они называют эмоции от общения с питомцем, а также физические нагрузки, которые получает хозяин во время прогулок с псом.