Представительство НАТО в Украине рассказало, чего ждет от «формулы Штайнмайера» 16 8.10.2019, 19:37

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Глава представительства НАТО в Украине провел брифинг.

Представительство НАТО в Украине поддерживает усилия, направленные на выполнение Минских соглашений и урегулирование ситуации в Донбассе, сообщил глава представительства Александр Винников на брифинге в Северодонецке, передает zn.ua.

В этом контексте Представительство поддерживает согласование "формулы Штайнмайера". Документ регулирует вопрос предоставления "особого статуса" Донбассу после проведения там свободных и демократических местных выборов по украинским законам.

"НАТО полностью поддерживает выполнение Минских соглашений всеми сторонами. Также мы отметили, что на прошлой неделе состоялось согласование "формулы Штайнмайера" в Трехсторонней контактной группе. Это может привести к полной имплементации Минских соглашений", - цитирует Винникова "Громадське".

Он также акцентировал на том, что в НАТО призывают Россию выполнить свои обязательства по "Минску" в полном объеме.

"Мы поддерживаем все усилия, направленные на уменьшение напряженности, и которые могут способствовать полному выполнению соглашений, поскольку это единственный путь к политическому урегулированию", - добавил он.