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Трамп пообещал не бросить сирийских курдов

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  • 8.10.2019, 20:38
Трамп пообещал не бросить сирийских курдов
Дональд Трамп

Трамп ранее обещал завершить «бессмысленные войны» и вывести американских военных из Сирии.

США не бросили сирийских курдов, несмотря на вывод войск из страны. Вашингтон продолжает оказывать им финансовую и военную помощь. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает РБК.

«Мы, может, и начали уход из Сирии, но мы никоим образом не бросили курдов, они особенные люди и замечательные бойцы... Мы помогаем курдам финансово и оружием», — написал в Twitter Трамп.

Он добавил, что отношения США с Турцией, торговым партнером и союзником США по НАТО, также не испортились. В Турции, напомнил президент, существует большая курдская диаспора, поэтому любые «необоснованные или ненужные» боевые действия, начатые Анкарой, «будут иметь разрушительные последствия для ее экономики и очень хрупкой валюты», заключил Трамп.

Дональд Трамп ранее обещал завершить «бессмысленные войны» и вывести американских военных из Сирии. О выводе американских сил с севера Сирии в преддверии начала военной операции турецкой армии заявлял и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. При этом источник в Белом доме уточнил, что речь идет не о выводе, а о перемещении военнослужащих, находящихся на севере страны.


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