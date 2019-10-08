Трамп пообещал не бросить сирийских курдов 1 8.10.2019, 20:38

Дональд Трамп

Трамп ранее обещал завершить «бессмысленные войны» и вывести американских военных из Сирии.

США не бросили сирийских курдов, несмотря на вывод войск из страны. Вашингтон продолжает оказывать им финансовую и военную помощь. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает РБК.

«Мы, может, и начали уход из Сирии, но мы никоим образом не бросили курдов, они особенные люди и замечательные бойцы... Мы помогаем курдам финансово и оружием», — написал в Twitter Трамп.

We may be in the process of leaving Syria, but in no way have we Abandoned the Kurds, who are special people and wonderful fighters. Likewise our relationship with Turkey, a NATO and Trading partner, has been very good. Turkey already has a large Kurdish population and fully.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 октября 2019 г.

Он добавил, что отношения США с Турцией, торговым партнером и союзником США по НАТО, также не испортились. В Турции, напомнил президент, существует большая курдская диаспора, поэтому любые «необоснованные или ненужные» боевые действия, начатые Анкарой, «будут иметь разрушительные последствия для ее экономики и очень хрупкой валюты», заключил Трамп.

Дональд Трамп ранее обещал завершить «бессмысленные войны» и вывести американских военных из Сирии. О выводе американских сил с севера Сирии в преддверии начала военной операции турецкой армии заявлял и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. При этом источник в Белом доме уточнил, что речь идет не о выводе, а о перемещении военнослужащих, находящихся на севере страны.