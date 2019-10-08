В Гродно почти 100 участков земли считают «самозахваченными» 5 8.10.2019, 20:43

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Иллюстрационное фото

Дачникам надо до 1 ноября снести постройки и очистить от деревьев и кустарников участки.

Дачники гродненского садового товарищество «Химик-Азот» написали открытое письмо правителю, в котором просят «помочь и не бросить в беде», ведь хозяевам ста наделов надо до 1 ноября снести постройки и очистить от деревьев и кустарников участки. Эти наделы признаны самозахватом. С таким положением дел люди не согласны — и отправили обращение и подписи 48 человек в администрацию Лукашенко. В письме люди просят диктатора обратить внимание на их проблему, пишет tut.by.

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Садовое товарищество «Химик-Азот» находится фактически в черте города в нескольких сотнях метров от «Азота».Здесь в конце 60-х годов сотрудникам предприятия начали выдавать участки. Однако хозяева ста наделов весной этого года узнали, что их домики и огороды, находящиеся на подземных коммуникациях, построены незаконно. С таким положением дел люди не согласны, но у городских властей ответ один: дачи эти — самострой.

Недавно дачники провели общее собрание. Говорят, что все-таки готовы освободить занимаемые земельные участки, однако только после компенсации материальных затрат. В письме Лукашенко они пишут, что, «законно получив участки, владельцы вложили в них свой труд и большое количество материальных средств, построили себе садовые домики и другие постройки. Надеялись на спокойную старость на своей даче. Земельные участки из неплодородной бросовой земли сделали цветущим садом».

Дачники объясняют правителю — наделы получали на законных основаниях:

«В 1982 году администрация ГПО «Азот» выделила сотрудникам предприятия земельные участки для коллективного садоводства, на части которых находятся подземные коммуникации ГПО «Азот» к насосным станциям, подающим воду из реки Неман. Распределением участков занимался профсоюзный комитет ГПО «Азот» совместно с геодезической службой отдела капитального строительства, в том числе и 95 участков предлагаемых к ликвидации. Каких-либо ограничений, кроме предоставления доступа обслуживающему персоналу для ремонта и обслуживания водоводов, не было. С этого момента и по настоящее время мы являлись полноправными членами садового товарищества, своевременно вносили все необходимые платежи, согласно действующего законодательства. Решением исполкома Гродненского областного совета народных депутатов № 90/15 от 21.03.1988 года «О закреплении земельного участка за садоводческим товариществом «Химик-1» земля закреплена по фактическому использованию за садоводческим товариществом «Химик-1» 16,4 га. В том числе учхоза «Принеманский» 9,5 га, госземзаса 2,5га, ГПО «Азот» 4,4 га. На 4,4 га выделенных из земель ГПО «Азот» находятся частично 95 участков предлагаемых к сносу».

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Члены садоводческого товарищества «Химик-Азот» акцентируют внимание на том, что никакого отношения к самовольному захвату земельных участков не имеют, а являются добросовестными пользователями земли.