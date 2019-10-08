Интересные параллели Александр Хоц, Facebook

8.10.2019, 20:56

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Оптимистичное занятие - наблюдать за тем, как история выносит свои приговоры.

Разбирая "Огоньки" разных лет из домашнего архива (мы выписывали их с 70-х), то и дело находишь поводы для параллелей. Так и с этими страницами (февраль 1977 года), где два государственных мужа позируют в кремле, заявляя о "решимости крепить узы дружбы".

Один из них будет повешен за военные преступления; второй, введя войска в Афганистан и погрузив страну в застой, - в итоге потеряет СССР, который так и не оправится от "эффективности" его руководства.

Но пока они бодры и веселы, строят планы "взаимовыгодного сотрудничества в политической, экономической и культурной областях". Возможно, даже поцелуются в конце.

Имперские замашки дряхлеющего "совка" не могли закончиться иначе, "замах" был ему не по силам. Да и что изменилось с тех пор? Страна поменьше, замах пониже и дым пожиже. Но логика событий несет нас в том же направлении.

Или вот картина маслом - с выставки молодых художников 1984 года. Самый канун Перестройки (точней, агонии системы). Классическая часть советской пропаганды.

И кто бы мог подумать, что на демонстрациях "за мир" и за гражданские права люди будут получать дубинки и сроки в России, - а полицейский произвол станет нашим бытом?

Но с другой стороны, листать сегодня старые журналы несуществующей страны - оптимистичное занятие.

Ты видишь, как История выносит свои приговоры. Как работает механика прогресса. И остановки в этом "судопроизводстве" не предвидится.

Александр Хоц, Facebook